$!Suma septiembre cinco cruceros turísticos que arribarán a Mazatlán

Durante septiembre, el puerto recibirá la visita de cinco embarcaciones internacionales, que sumadas a las 66 que ya arribaron de enero a agosto, la cifra llegará a 71 cruceros en total al término del noveno mes del año, señaló Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa.
“La presencia de los cruceristas en Mazatlán beneficia a los comercios, restaurantes y prestadores de servicios turísticos y de transporte, lo que fortalece enormemente a la economía local”, destacó.
Por lo pronto, el puerto de Mazatlán recibió este miércoles al crucero Carnival Panorama con 4 mil 249 pasajeros y mil 429 tripulantes a bordo, como parte de su itinerario La Paz-Mazatlán-Puerto Vallarta.
El 1 de septiembre arribó el primer buque del mes, el Navigator Of The Seas, con 3 mil 583 pasajeros y mil 248 tripulantes.
La embarcación visitó al puerto para seguir con su itinerario La Paz-Mazatlán-Puerto Vallarta estimando que dejó una derrama superior a los 6 millones de pesos.
La segunda visita fue el buque Carnival Panorama llegando el 3 de septiembre con alrededor de 5 mil pasajeros.
Este 17 de septiembre llegó de nueva cuenta el Carnival Panorama a Mazatlán reactivando la economía del puerto.
Se trata de un crucero de la clase vista de Carnival Cruise Line con más de 5 mil pasajeros y tripulantes a bordo.
Pero los cruceros turísticos no solo benefician a diversas ramas de la economía local sino que su arribo a la ciudad se vuelve todo un espectáculo entre la población local para la toma de videos y fotografías.
El Carnival Panorama se trata del tercer arribo de 5 buques programados para llegar en septiembre por la ruta de la Riviera del pacífico Mexicano.
Este crucero fue construido en 2019 y ofrece entretenimiento y diversión para todos los públicos con instalaciones como el parque acuático WaterWorks y la atracción SkyRide. Zarpa desde el puerto de Long Beach hacia la Riviera Mexicana y tiene una capacidad para unos 5 mil pasajeros entre los 3 mil pasajeros y mil 200 tripulantes operativos.
Este tipo de turismo genera importante derrama económica en los diversos segmentos de servicios turísticos como restaurantes, comercios y sitios de entretenimiento, además de joyerías y en las playas de Mazatlán.
La industria de cruceros turísticos recibirá los siguientes dos arribos para los días 22 y 30 de septiembre.