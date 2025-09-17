$!Suma septiembre cinco cruceros turísticos que arribarán a Mazatlán

Durante septiembre, el puerto recibirá la visita de cinco embarcaciones internacionales, que sumadas a las 66 que ya arribaron de enero a agosto, la cifra llegará a 71 cruceros en total al término del noveno mes del año, señaló Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa.

“La presencia de los cruceristas en Mazatlán beneficia a los comercios, restaurantes y prestadores de servicios turísticos y de transporte, lo que fortalece enormemente a la economía local”, destacó.

Por lo pronto, el puerto de Mazatlán recibió este miércoles al crucero Carnival Panorama con 4 mil 249 pasajeros y mil 429 tripulantes a bordo, como parte de su itinerario La Paz-Mazatlán-Puerto Vallarta.

El 1 de septiembre arribó el primer buque del mes, el Navigator Of The Seas, con 3 mil 583 pasajeros y mil 248 tripulantes.

La embarcación visitó al puerto para seguir con su itinerario La Paz-Mazatlán-Puerto Vallarta estimando que dejó una derrama superior a los 6 millones de pesos.

La segunda visita fue el buque Carnival Panorama llegando el 3 de septiembre con alrededor de 5 mil pasajeros.