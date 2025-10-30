$!Supera expectativas la Fiesta Amigos de Mazatlán 2025: hoteleros

Estrella Palacios se refirió al evento consolidado como la edición 28 que reunió a amigos, líneas aéreas y mayoristas de diferentes sitios del País y extranjeros.

“El Mazatlán cosmopolita, mar, fiesta, un destino cultural y seguro que se reinvente cada día con esperanza y determinación les espera con los brazos abiertos”, agradeció la Presidenta Municipal Estrella Palacios en su mensaje de cierre de la Fiesta Amigos de Mazatlán en su edición 28 a los operadores, mayoristas y ejecutivos de líneas aéreas y medios especializados reunidos en la entrega de reconocimientos “Golden Deer”.

Al cierre de la Fiesta Amigos se entregaron los tradicionales reconocimientos “Golden Deer” para 17 operadores, mayoristas y líneas aéreas representativas, que abastecen de turismo y promocionan la conectividad durante todo el año para Mazatlán.

Y es que no solo se reunieron para reforzar alianzas, logros sino para que sigan promoviendo la magia de Mazatlán, destacó.

Los reconocimientos fueron entregados a las agencias mayoristas y ejecutivos de líneas aéreas:

1. La línea aérea de México Volaris, por su valioso apoyo en conectividad.

2. El U.S.A. Key Partner Airlines Sound Country;

3. Canadá WestJet Airlines;

4. Al tour operador mayorista Regional Chek Hotel por su valioso apoyo en la promoción del destino;

5. El tour operador mayorista Nacional Imacop Corporation;

6. Apple LeiSure group;

7. Canadá Sunwin Vacation;

8. Al Operador Expedia;

9. A Despegar.com

10. Corald Meening Planner por el segmento de grupos y convenciones, un segmento noble para el destino con muy buen perfil y que ayuda mucho en las temporadas altas y apoya a mejorar la conectividad aérea.

11. La Revista Panorama Turístico, recibió la presea especial. De quien aseguraron forma parte de los amigos de la prensa, pero especializada.

12. Por ser gran socio se reconoció como un gran promotor y amigo de Mazatlán a Héctor Galvillo que en paz descanse con emotivo homenaje.

13. Otro gran pilar de la industria turística nacional por su positivismo, carisma y promoción es Marcos Osuna del “Mesón de los Laureanos”, reconocido como ejemplo del turismo rural.

14-También la Alcaldesa Estrella Palacios quien fungió como Secretaria de Turismo estatal fue reconocida como aliada para difundir al destino.

15. Además le mandaron un Golden Deer a Joaquín Vargas Landeros Huicho, Secretario de Administración de Finanzas del Gobierno del Estado.

16. Otro Golden Deer fue enviado al Gobernador de Sinaloa Ruben Rocha Moya.

17. Por último le entregaron a Mireya Sosa Osuna como la gran aliada que en tiempo de crisis ha estado muy pendiente de lo que ocupa el destino.

“Como nunca la Fiesta Amigos atrajo a una gran cantidad de socios comerciales”, destacó la Secretaria de Turismo Mireya Sosa Osuna en su mensaje de reconocimiento a quienes hacen posible que todo el año se ocupen las habitaciones de la hotelería mazatleca.

La funcionaria estatal encabezó la entrega de los acostumbrados “venaditos” a quienes produjeron, promocionaron conectividad aérea y generaron flujo turístico a Mazatlán, evento considerado como el cierre con broche de oro de la Fiesta Amigos de Mazatlán en su edición 28.