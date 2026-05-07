$!Taquería Puerto 26: calidad y sabor en un solo lugar

Si buscas vivir una experiencia culinaria inigualable, Taquería Puerto 26 debe ser tu próxima parada. Ubicada en la Avenida Real del Valle, su calidad y variedad la convierten en la favorita de todos quienes se aventuran a conocerla. Jesús Ariel Avena Herrera, fundador del establecimiento, es un amante de los tacos. Es así que fundó Taquería Puerto 26, conjuntando en un solo lugar todo lo que más ama de sus taquerías predilectas.

El menú destaca por contener platillos para todos los gustos. Ofrecen carne asada, tripa y adobada, en varias presentaciones. ●Tacos. Los clásicos, ¡con tortilla hecha a mano! ●Chorreadas. Las hay normales y grandes, para llenar el estómago. ●Tacos Dorados. Crujientes y deliciosos. ●Vampiros y Quesadillas. Con productos de calidad premium. ●Papas. Bien sazonadas y riquísimas. ●Tortas. Llenadoras y simplemente deliciosas. ●Tacos Macho. Tortilla de maíz con chile Anaheim y la carne de tu elección. No puedes dejar de probarlos. ●Toritos. Tortilla de harina con queso, chile Anaheim y carne asada. ¡Para chuparse los dedos!

A diferencia de otros lugares, Taquería Puerto 26 se toma la calidad muy en serio. “Lo que nos hace especial es que nosotros sí cuidamos la calidad de nuestra carne. Mientras que en otros lados sirven carne con pellejo, nosotros pura carne de calidad”, expresó Jesús Ariel Avena, dueño de la taquería. Además, sus salsas son hechas al día con ingredientes frescos, y el guacamole no contiene nada más que aguacate machacado.

No solo se trata de comer, sino de disfrutar de un ambiente agradable y un sabor que enamora desde el primer bocado. “El que viene se va enamorado por el sabor único que tienen los tacos”, compartió Avena Herrera. La experiencia Puerto 26 se puede vivir de martes a domingo, de 18:00 a 00:30 horas. Cuentan con servicio a domicilio.

Horario

Martes a domingo, de 18:00 a 00:30 horas.

Contacto

Teléfono: 669 161 2294

Ubicación