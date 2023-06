Entre otros puntos, en el evento también encabezado por el vicepresidente de la Promotora Turística ADA, Ioanis Stabropoulos, precisó que este hotel cuya construcción concluirá en tres años constará de 30 pisos, 27 condominios y 231 habitaciones.

”En qué consiste este hotel, en resumidas cuentas son 30 pisos, 27 condominios, 231 habitaciones, una escollera, un Beachclub, un Spa, una Cafetería, un Restaurante de tres comidas y un Restaurante de especialidades”, reiteró el presidente de Promotora Turística ADA.

También recalcó que se pondrá una escollera única de este hotel, cuya primera función es la protección costera para mareas altas y fenómenos meteorológicos, pero también mantiene la arena y mejora la sensibilidad de la playa y se pueden poner camastros, además se tiene la idea de poner una alberca de agua salada, así como usarlo de muelle para embarcaciones acuáticas.

Expresó que en la construcción participan inversores, varias empresas y el proyecto es financiado por Bancomex que creyó en el mismo enfocado a un turismo de más categoría en este hotel que tendrá 90 metros de playa y la mejor ubicación.

”Aquí se van a invertir mil 299 millones de pesos de la siguiente manera, el terreno vale 245 (millones de pesos), los inversionistas estamos metiendo 409 y el crédito son de son de 645 millones de pesos”, dio a conocer Cárdenas Cevallos.

”Pero esto no solamente es dinero, esto va traer más beneficios, va traer una mayor derrama económica a la zona de Mazatlán, va mejorar la oferta hotelera de Mazatlán, va generar una vez que esté terminado el hotel 350 empleos directos y durante la construcción 250 empleos, además que el abastecimiento será a través de proveedores locales lo más posible y queremos que sea un hotel sustentable con reducción del impacto ecológico, pues muchas gracias por acompañarnos y esperamos verlos aquí dentro de tres años cortando el listón (inaugural)”.

También dijo que la cadena Hyde, con presencia en destinos turísticos importantes del mundo, decidió apoyar este proyecto porque Mazatlán tiene un destino increíble, 50 por ciento de su población es joven menor de 30 años, ha tenido un incremento del tráfico de turistas del 2010 a la fecha de 230 por ciento, del 2020 a la fecha del 53 por ciento y la ocupación hotelera en promedio es del 62 por ciento, de las más altas a nivel nacional.

La inversión federal en los últimos años ha sido de 12 mil millones de pesos, sin contar con la inversión privada y lo que viene y están en el top 5 de los destinos vacacionales de México.

Por su parte el Gobernador del estado recalcó en su mensaje que es muy importante la inversión porque genera no solamente empleo sino también expectativas de desarrollo para Sinaloa y en particular de Mazatlán.

”Esta es una inversión interesante, tiene muchas cosas especiales, Hyde es una empresa que no fácilmente tiene empresas en cualquier parte, entiendo que tiene en Miami, en Dubai y ahora va tener en Mazatlán, que bueno, eso es importante, y me explica Javier, cosa que me da gusto a mí, es que son operadores, a la hora de la hora el inversionista sabe que si hay una empresa detrás de ellos de este tamaño y de esta capacidad pues va ser éxito a la hora de operar el producto, en este caso será el hotel y eso da certeza”, subrayó Rocha Moya.

”Nosotros como Gobierno estamos para facilitar la inversión y protegerla”.

Por su parte el Alcalde de Mazatlán recalcó que hay una indicación muy clara del Gobernador y que es cuidar y proteger a los inversionistas, que se les faciliten todas las cosas y los trámites, ser eficientes en eso, responsables con cada una de las inversiones en la entidad y en este caso este puerto.

”Y no hago otra cosas más que eso, ser un facilitador y ponerme en la misma sintonía que nuestro Gobernador y en esas indicaciones que él nos dá, pocas veces había escuchado tan reiteradamente esa palabra: cuidemos a los inversionistas, protejamos las inversiones, son generadoras de empleo, son las que potencializan la economía y lo tiene muy claro nuestro Gobernador del estado, así que es la tarea que nos toca a nosotros vivir”.

Además de los inversionistas, el Gobernador y el Alcalde, al evento asistió la secretaria de Turismo en Sinaloa, Estrella Palacios Domínguez y el secretario de Economía en la entidad, Javier Gaxiola Coppel, funcionarios municipales e invitados.