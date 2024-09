“Toda empresa, sea familiar o no, tiene sus retos propios, los cuales tienen que ver con el crecimiento, financiamiento, la administración, operación y el mercado”, indicó Lomelí Salazar.

Está comprobado, añadió, que aquellas empresas que logran institucionalizarse y profesionalizarse tienen muchas mayores probabilidades de trascender más allá de la primera generación del fundador.

“Un buen plan de sucesión antecedido por una capacitación a los miembros de la familia que se van agregando a la empresa, una toma de acuerdos y algo que se busca mucho y se habla poco, es lograr la armonía familiar, son factores que ayudan a tener una buena transición”, subrayó.

Dejó claro que aunque esto último pueda sonar cursi, buscar la armonía familiar en la empresa será señal de que es una familia fuerte en valores, los cuales serán transmitidos a la empresa, generando así mayores probabilidades de éxito.

Durante su conferencia, la cual se realizará en el Salón Copala del Hotel Holiday Inn Resort en Mazatlán a las 17:00 horas, el conferencista abordará ejes cómo entender el esquema de la empresa familiar, es decir, empresa, propiedad y familia, seguido del proyecto de vida y de la planeación estratégica tanto para la empresa, como para la familia, llamando a esto una planeación paralela.

“Aunque no hay una garantía porque cada familia es un caso, sí está comprobado que aquellas familias que trabajan en un buen plan de institucionalización y profesionalización, tendrá mayores probabilidades de permanecer en el tiempo, trascender, de mantener la armonía familiar, es decir, que no haya pleitos entre padres e hijos, socios hermanos, o entre primos, y esto sólo se logra si se tiene una buena armonía familiar”.

Lomelí Salazar destacó que, si no existe un buen entendimiento entre los socios que heredaron una empresa, y si nunca se conocieron y no descubrieron sus capacidades, entonces no existe el deseo de compartir un proyecto empresarial, lo que dará como resultado que ambos deserten, vendan, o vivir en conflicto todo el tiempo.

Quien es actualmente profesor en el ICAMI en el área de comercialización y asesor de empresas y coach directivos de distintas empresas en la entidad, señaló que entre las herramientas que compartirá en su charla, serán meramente de formación humana, las cuales como dijo anteriormente, tienen que ver con la planeación y concientización de los jóvenes, para saber en qué rol deben y pueden jugar.

“Muchos jóvenes reclaman un rol dentro del proyecto empresarial o en la familia, por lo que hay que recordarles cuál será su compromiso y qué es lo que van a aportar, y no solamente pedir. En general es saber cómo me puedo preparar, anticipar a los problemas que todos vamos a pasar, porque todos nos vamos a morir, nadie es eterno, y no podemos depender que haya una figura para siempre en la familia o en el trabajo”, afirmó.

Esto y más es lo que podrá escuchar este miércoles 11 septiembre en la conferencia con Jorge Lomelí, por lo que si está interesado en acudir, la entrada es gratuita, pero con cupo limitado, por lo que puede asegurar su lugar llamando a los teléfonos celulares (667) 130 3755 de Noroeste y al (667) 348 5050 del ICAMI.

El registro para entrar al evento se realizará a las 16:30 horas.

—

Conferencia

Principales Retos de las Empresas Familiares

Miércoles 11 de septiembre

17:00 horas

Salón Copala del Hotel Holiday Inn Resort en Mazatlán