Tercera ronda de negociaciones del T-MEC en CDMX inicia con aranceles a Canadá

Este martes arranca la tercera ronda de negociaciones bilaterales entre México y Estados Unidos para la revisión conjunta del Tratado entre ambos países y Canadá, conocido como el T-MEC.

La agenda de esta tercera ronda incluye temas como el comercio de acero, aluminio, el sector automotriz, la seguridad económica, condiciones laborales y agricultura y servicios de pago electrónico.

Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, estará en la capital mexicana para mantener tres días de conversaciones hasta el jueves. Esta es la tercera ronda entre México y Estados Unidos desde principios de año.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su Gobierno espera esta semana llegar a acuerdos con Washington para que en años siguientes sólo haga un balance de rutina.

“No una revisión cada año, pues eso no ayuda ni a Estados Unidos, ni a Canadá, ni a México”, sostuvo.



EU impone aranceles adicionales del 50% a productos de Canadá

Bajo este escenario de negociaciones, el Presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el lunes decretos para imponer nuevos aranceles del 50 por ciento a algunos productos canadienses, alegando un “trato discriminatorio” en los sectores de alcohol, automóviles y productos lácteos.

Según la Casa Blanca, los aranceles entrarán en vigor dentro de 30 días. Cubrirán una amplia variedad de productos, entre ellos vino, palos de hockey y cemento, según la Casa Blanca.

Importaciones como productos del sector energético, la potasa y los bienes sujetos a derechos específicos por sector están excluidos.

En general, los nuevos aranceles aplicarán a productos que ingresan al país en el marco del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá.

Si bien Trump ha impuesto amplios aranceles a sus socios comerciales desde que regresó a la Presidencia el año pasado, estos venían generalmente acompañados de exenciones para los bienes que ingresan bajo el tratado de libre comercio norteamericano (T-MEC).

En tanto, el Primer Ministro canadiense, Mark Carney, dijo el lunes que Ottawa está dispuesto a “intensificar” las conversaciones con Estados Unidos.

Agregó que ya ha presentado propuestas para resolver las disputas y modernizar el T-MEC.

“Esta es la última de una serie de acciones comerciales unilaterales de Estados Unidos que comenzaron cuando ese país impuso una serie de aranceles en violación directa del Acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México”, dijo Carney.

“Canadá, como es su derecho, simplemente equiparó esas medidas”, agregó.

La imposición de estos aranceles ocurre después de que Trump amenazara recientemente a Canadá con aranceles debido al humo de los incendios forestales descontrolados que se desplazó hacia Estados Unidos.

La Casa Blanca señaló que Canadá era uno de los dos países, junto con China, que han tomado represalias contra los amplios gravámenes de Trump desde 2025.

También apuntó al hecho de que la mayoría de las provincias canadienses han detenido la compra de alcohol estadounidense.

Las regiones canadienses han boicoteado los productos por las amenazas arancelarias de Trump y los repetidos llamados del presidente para anexar a Canadá como el “estado 51” de Estados Unidos.

“Canadá ha retirado los productos alcohólicos estadounidenses de las estanterías canadienses (...) e impuesto un tope a las exportaciones de vehículos estadounidenses a Canadá provenientes de empresas que están regresando su producción a Estados Unidos”, dijo en un comunicado Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos.