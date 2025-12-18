TikTok acuerda venta de operaciones en EU a inversionistas de ese país

La plataforma TikTok formalizó este 18 de diciembre un acuerdo vinculante para vender sus operaciones en Estados Unidos a un consorcio integrado por los inversionistas Oracle, Silver Lake y MGX.

Según un memorando interno de la compañía, citado por la agencia The Associated Press, la transacción tiene como objetivo garantizar la permanencia y el funcionamiento de la red social de videos cortos en el territorio estadounidense, estableciendo el 22 de enero de 2026 como la fecha prevista para concretar la operación.

Shou Zi Chew, quien se desempeña como director ejecutivo de la empresa, confirmó a través del documento interno que la matriz ByteDance y TikTok suscribieron los acuerdos legales con los tres inversores.

Bajo este nuevo esquema corporativo, la empresa conjunta de TikTok en Estados Unidos modificará su estructura de propiedad para integrar capital mayoritariamente estadounidense y de socios globales vinculados a la organización original.

Respecto a la distribución accionaria, el nuevo consorcio de inversionistas, compuesto por Oracle, Silver Lake y MGX, poseerá el 50 por ciento de la compañía, con una participación individual del 15 por ciento para cada una de estas firmas.

El porcentaje restante de la propiedad se dividirá entre afiliados de los inversionistas actuales de ByteDance, quienes mantendrán el 30.1 por ciento, mientras que la empresa ByteDance conservará una participación del 19.9 por ciento.

La firma de este acuerdo responde a las presiones regulatorias en Estados Unidos sobre la propiedad de la plataforma por parte de una entidad de origen chino.

Con la incorporación de Oracle, Silver Lake y MGX como socios mayoritarios en la operación local, la empresa busca dar cumplimiento a los requisitos de seguridad nacional y transferencia de datos exigidos por el Gobierno de Estados Unidos para permitir su continuidad operativa en dicho mercado.