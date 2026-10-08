Tomate y cebolla empujan la inflación a 3.45 por ciento en septiembre

La inflación general anual en México se ubicó en 3.45 por ciento durante septiembre de 2026, según el boletín del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor alcanzó un nivel de 146.075 puntos, con un aumento mensual de 0.42 por ciento respecto a agosto de 2026.

El resultado representó una desaceleración frente al mismo mes de 2025, cuando la inflación anual se situó en 3.76 por ciento.

En la comparación mensual ocurrió lo contrario: en septiembre de 2025 el avance fue de 0.23 por ciento, es decir, menos de la mitad del registrado en 2026.

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.20 por ciento a tasa mensual y 3.75 por ciento a tasa anual.

A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.14 por ciento y los de los servicios, 0.26 por ciento. Un año antes, la variación anual del subyacente había sido de 4.28 por ciento.

El componente no subyacente creció 1.20 por ciento a tasa mensual, la cifra más alta para un mes de septiembre en al menos una década, luego de que en septiembre de 2025 retrocediera 0.10 por ciento.

Dentro de este índice, los precios de frutas y verduras ascendieron 4.40 por ciento y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.41 por ciento. A tasa anual, el no subyacente se ubicó en 2.45 por ciento.

El tomate encabezó la lista de productos genéricos con mayor incidencia al alza, con un incremento mensual de 30.25 por ciento y una contribución de 0.133 puntos porcentuales a la inflación general.

Le siguieron la cebolla, con un alza de 23 por ciento e incidencia de 0.070 puntos, y el gas doméstico LP, con 3.14 por ciento e incidencia de 0.042 puntos.

También registraron aumentos la vivienda propia, con 0.22 por ciento; el pollo, con 1.78 por ciento; la educación primaria, con 6.00 por ciento; las loncherías, fondas, torterías y taquerías, con 0.42 por ciento; la universidad, con 1.50 por ciento; otras frutas, con 6.13 por ciento, y el transporte aéreo, con 6.59 por ciento.

En contraste, la papa y otros tubérculos redujeron sus precios 13.92 por ciento, con una incidencia negativa de 0.056 puntos porcentuales.

Los servicios profesionales disminuyeron 16.44 por ciento y los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga, 2.06 por ciento.

También bajaron el aguacate, con 8.11 por ciento; los suavizantes y limpiadores, con 1.30 por ciento; la naranja, con 5.65 por ciento; el tequila, con 2.62 por ciento; los automóviles, con 0.29 por ciento; el servicio de internet, con 1.38 por ciento, y los productos para el cabello, con 0.78 por ciento.

En la primera y segunda quincena de septiembre de 2026, el INPC registró niveles de 146.010 y 146.140 puntos, respectivamente, lo que implicó un aumento quincenal de 0.09 por ciento.

Según la clasificación del consumo individual por finalidades, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas subió 1.12 por ciento mensual y 2.55 por ciento anual.

Los servicios educativos aumentaron 3.12 por ciento mensual y 5.85 por ciento anual, por el efecto de las colegiaturas al inicio del ciclo escolar.

Restaurantes y servicios de alojamiento acumularon un alza anual de 6.19 por ciento, mientras que bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes llegaron a 7.31 por ciento anual.

El único componente con variación anual negativa fue información y comunicación, con una caída de 1.32 por ciento.

Por entidad federativa, Tlaxcala presentó la mayor variación mensual, con 0.84 por ciento, seguida de Colima, con 0.81 por ciento; Puebla, con 0.66 por ciento; Zacatecas, con 0.65 por ciento, y Aguascalientes, con 0.58 por ciento.

En el extremo opuesto se colocaron Baja California Sur, con 0.01 por ciento; Quintana Roo, con 0.10 por ciento, y Coahuila, con 0.15 por ciento.

Entre las ciudades, San Andrés Tuxtla, Veracruz, registró el mayor incremento, con 0.95 por ciento, por delante de Tlaxcala, Tlaxcala, con 0.84 por ciento, y Zacatecas, Zacatecas, con 0.82 por ciento.

Las menores variaciones correspondieron a La Paz, Baja California Sur, con 0.01 por ciento; Monclova, Coahuila, con 0.05 por ciento, y Cancún, Quintana Roo, con 0.07 por ciento.

El Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo, que da seguimiento a 170 bienes y servicios definidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social junto con el Inegi, tuvo un incremento mensual de 0.59 por ciento y de 3.29 por ciento a tasa anual.

En el mismo periodo de 2025, esos indicadores habían subido 0.27 y 3.74 por ciento, en ese orden.

El INPC se integra con una muestra de alrededor de 123 mil artículos y servicios específicos, agrupados en 292 productos genéricos, cuyas cotizaciones se levantan en 55 áreas geográficas de las 32 entidades federativas del País.

El periodo base de comparación es la segunda quincena de julio de 2018.

El Inegi programó la próxima publicación mensual del indicador para el 9 de noviembre de 2026.