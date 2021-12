Tras pandemia, Coppel se recupera y tiene ritmo de crecimiento para reabrir 70 tiendas por año

CULIACÁN._ El director ejecutivo de Grupo Coppel, Agustín Coppel Luken, aseguró que después de la fase más fuerte de la pandemia, provocada por el virus Covid-19, la firma busca recuperarse, reabrir y tener un crecimiento de 70 tiendas por año.

El empresario detalló que normalmente, por las condiciones del mercado mundial, Grupo Coppel cierra y abre un promedio de 20 tiendas, sin embargo hoy han puesto más atención a varios detalles.

”Nosotros hemos seguido abriendo tiendas, dejamos de abrir en la pandemia, pero empezamos a volver a abrir donde vemos que existen muy altas posibilidades de que nos vaya bien, porque como ven a nivel internacional el número de tiendas se cierra, o sea cada año hay menos tiendas, en los países más avanzados, por el tema del e-comerce y el Internet y pues eso también nos va a llegar a nosotros...”, dijo.

”Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no sobresaturar nuestra presencia, estamos en 350 ciudades, ya son mil 600 tiendas, las de Coppel por todo México y tenemos 24 tiendas en Argentina, pero sobre todo aquí, tenemos que tener mucho cuidado dónde entramos... y aún así todos los años tenemos que cerrar como unas 20 tiendas, porque no funcionaron o no les fue bien, no dan los números, y no hay manera de salvarlas, entonces...”.