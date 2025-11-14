Trump firmaría orden para reducir aranceles a alimentos, entre ellos al tomate: Bloomberg

El Presidente Donald Trump firmará este viernes 14 una orden para reducir los aranceles a la carne de res, tomates, café y plátanos, según un funcionario de la Casa Blanca, citado por la agencia Bloomberg.

El objetivo es abaratar los costos de los comestibles, en momentos en que la administración enfrenta presión de los votantes para disminuir los precios de productos cotidianos, indicó el medio.

Las exenciones reducirían los gravámenes comerciales sobre productos que no pueden producirse en cantidad suficiente dentro de Estados Unidos para satisfacer la demanda interna. El alcance exacto de la reducción, cuántos bienes incluirá en total y qué tan amplia será su aplicación no se conocían de inmediato, dijo Bloomberg.

“La medida llega mientras Trump cambia su mensaje hacia políticas de asequibilidad, debido a que los votantes muestran creciente inquietud ante el estado de la economía bajo su liderazgo. También supone un reconocimiento tácito de que sus políticas arancelarias han contribuido a presionar al alza los precios para los consumidores estadounidenses”, comentó.

El funcionario de la Casa Blanca, que pidió anonimato para hablar sobre una orden ejecutiva que aún no se hace pública, dijo que el Presidente de Estados Unidos está cumpliendo su promesa de cerrar acuerdos comerciales y ajustar los gravámenes según sea necesario.