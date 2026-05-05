$!¡Tu refri siempre listo con Casa Ley!

Con los productos congelados de Casa Ley, tu cocina se transforma en un espacio práctico, rápido y lleno de sabor. Carnes, pollo, pescado... Entre sus pasillos encuentras opciones preparadas que solo necesitan unos minutos para quedar listas. Casa Ley es el supermercado líder en el norte de México. Sus clientes lo prefieren porque siempre ofrece una gran variedad de productos de la mejor calidad y a los mejores precios. El área de congelados de Ley es tu mejor aliada para el día a día.

Comidas exquisitas

¿Tienes poco tiempo para cocinar? Casa Ley te cubre la espalda. Con su variedad de productos congelados, disfruta comidas ricas y balanceadas sin complicaciones. Puedes llevarte unas ricas Alitas, ya sean picosas, buffalo o naturales. Si el pollo es tu preferido, también encuentras Boneless; los hay a la diabla, buffalo y con pimienta limón. ¡Elige tu condimento preferido!

En el área de empanizados, están las Croquetas de Pollo, los Filetes de Pollo y los Nuggets de Pollo y Pescado. Deliciosos para disfrutar en familia, porque incluso te puedes llevar unos Dinonuggets, especialmente diseñados para darles a los más pequeños del hogar una comida tan sabrosa como divertida. Olvídate del estrés con la Carne de Hamburguesa de Ley . Un rato en la sartén y lista para comer. ¡Llévate del tamaño y marca que más te guste! Si tu antojo se encamina más hacia la comida de mar, no puedes dejar de probar la Mariscada de Casa Ley o los Medallones de Atún y Camarón. En Ley, haces una comida completa sin necesidad de perder todo el día en la cocina.

Complementos nutritivos

En Ley están las mejores verduras frescas listas para saltear. Complementa tus comidas con la Combinación de Verduras de Casa Ley. Hay una gran variedad de versiones disponibles. Como el Chícharo con Zanahoria de la huerta, ideal para una comida balanceada.

También están los Edamames, el Ejote cortado y el Elote en grano y entero, perfectos para acompañar a un filete de carne o pescado. Prueba la fruta congelada de Casa Ley para acompañar a tu Yoghurt matutino. Blue Berries, Frambuesas, Fresas, Mangos. ¡Conservan su calidad y nutrientes!

Postres para chuparse los dedos

Haz que tu refrigerador trabaje a tu favor. En Ley encuentras los mejores productos para calmar el antojo después de comer.

¡Hay Nieve cremosa y deliciosa, de todos los sabores! De Fresa, Vainilla, Chocolate, Nuez, Pistache, Oreo, Moka, Napolitano y con Chispas de Chocolate, de marcas como Holanda, Nestlé y Häagen-Dazs. No solo eso. En Ley también encuentras sabores especiales como de Tiramisú, Pingüino, Chocorroles o Mordisko. ¡Y temáticos como los Helados de Harry Potter!

Si tienes ganas de algo helado que te quite el calor, pero no te atrae lo extremadamente dulce, no te pierdas el Helado de Mango o Limón con Tajín. ¡Son una delicia! Además, para una opción más saludable, están los helados con 0% azúcar que encuentras en tu tienda Ley favorita.