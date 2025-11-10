$!Turismo de eventos deportivos dejó una derrama económica de $96 millones, informa Sectur

Ante la visita de casi 10 mil personas al puerto para formar parte de dichos eventos, Sectur calificó a Mazatlán como un destino predilecto para la llegada visitantes en cualquier momento del año, así como una sede obligada para eventos y conferencias que benefician a la economía local.

Después de un movido fin de semana que registró una ocupación hotelera de 76 por ciento gracias a los distintos eventos deportivos en Mazatlán, la Secretaría de Turismo Estatal informó que estas actividades dejaron una derrama económica de 96 millones de pesos.

Cabe recordar que tan solo este fin de semana se realizaron en el puerto eventos como la Copa Mazatlán Fut 7 Femenil, el XIII Campeonato Internacional de Karate LPK México, la ⁠Carrera Urbanianos Premier 5 y 10 KM, el Torneo Anual de Golf de El Cid y ⁠L’Etape Mazatlán by Tour de France.

Asimismo, también se llevaron a cabo actividades de otros rubros como el Festival de Metales del Pacífico, que reúne en el puerto a más de 500 personas de diferentes países; así como la XVII Conferencia internacional sobre estructura, funciones y aplicaciones de lactoferrina, con la participación de 200 personas de 26 países

Por su parte, la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa, destacó el gran momento que vive el puerto con la realización de eventos deportivos y diversos congresos; además de hablar sobre próximos eventos que también buscan consolidar el buen cierre de año turístico en la ciudad.

“Mazatlán cerrará muy bien el año con la realización de congresos y eventos deportivos, durante estos últimos dos meses estaremos recibiendo a miles de visitantes que disfrutarán además de nuestra exquisita gastronomía y de nuestros hermosos atractivos turísticos”, dijo Sosa Osuna.

Justamente, esta mañana se pudo observar a una gran cantidad de turistas con maletas que se dependían del puerto de Mazatlán tras un fin de semana muy activo. Cientos de personas subieron a los autobuses que los regresarían a sus destinos; mientras que otros todavía aprovecharon para pasar un último reto en el malecón.