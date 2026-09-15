Turismo mantiene promoción de Mazatlán pese al contexto que se vive en la ciudad

La Secretaría de Turismo de Sinaloa mantiene las acciones de promoción de Mazatlán a nivel nacional e internacional, ante el contexto que se vive en el puerto en las últimas semanas, informó Mireya Sosa Osuna, titular de la dependencia estatal.

Señaló que recientemente se realizó una caravana de promoción turística por Aguascalientes, Zacatecas, León y Ciudad de México, donde se capacitó a más de 550 agentes de viajes sobre la oferta turística de Mazatlán.

Añadió que estas actividades continuarán en Culiacán, Los Mochis, Navojoa y Hermosillo, además de que próximamente se recibirá a un grupo de agentes de viajes provenientes de Querétaro, quienes conocerán de primera mano los atractivos del puerto.

“Estamos promoviendo por todo el País y lo continuaremos haciendo de la misma forma”, expresó.

Sosa Osuna indicó que también se trabaja en un plan de reactivación turística para Mazatlán, Escuinapa y otros municipios de Sinaloa, mediante actividades, fiestas y eventos, además del programa Enamórate de Sinaloa, que busca facilitar los recorridos por el estado mediante subsidios a la transportación.

Sobre la seguridad en la ciudad, manifestó que se ha observado un reforzamiento de elementos y destacó la coordinación entre los diferentes niveles de Gobierno.

Dijo que el sector hotelero ha reconocido públicamente las acciones emprendidas por las fuerzas federales.

“Acaban de ver ustedes un despliegue muy grande en términos de Marina de seguridad”, señaló.

La Secretaria agregó que se instaló una mesa permanente de fortalecimiento turístico, en seguimiento a la reunión convocada por la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava con representantes de asociaciones hoteleras, con el objetivo de coordinar acciones para fortalecer la promoción del destino.

Respecto a Escuinapa, comentó que se contempla dentro de las estrategias de reactivación, aunque aclaró que recientemente no se ha reunido personalmente con empresarios de ese municipio.

Sosa Osuna también destacó la comunicación que mantienen con la Secretaría de Turismo federal y aseguró que existe un seguimiento permanente de las condiciones y acciones realizadas en Mazatlán.

En materia de promoción internacional, informó que se mantienen campañas en Estados Unidos y Canadá, además de acciones para incrementar las frecuencias aéreas.

Señaló que el mercado internacional registra crecimiento en las llegadas de pasajeros y que para el primer trimestre del próximo año se prevé un aumento de frecuencias provenientes de Canadá.

Sobre el caso reciente de un extranjero privado de la vida en Mazatlán, la funcionaria calificó el hecho como lamentable y señaló que corresponde a las autoridades de seguridad y procuración de justicia informar sobre la investigación.

Sosa Osuna aseguró que, hasta el momento, la Secretaría de Turismo no ha recibido ningún comunicado o restricción de autoridades extranjeras relacionado con Mazatlán o Sinaloa.

“La prioridad es la seguridad, también pacificar el estado”, dijo.