$!Turistas califican a Mazatlán con 9.1 durante el verano de 2026, revela estudio

Mazatlán mantiene una alta valoración entre los turistas nacionales que visitaron el puerto durante la temporada de verano, de acuerdo con los resultados del Estudio de Turistas Mazatlán Verano 2026, elaborado de manera conjunta por la Asociación de Hoteles Tres Islas y la Secretaría de Turismo de Sinaloa. A través de un comunicado, ya que la reunión fue privada, se informó que el estudio se realizó a través de 500 encuestas aplicadas del 18 de julio al 16 de agosto, con el objetivo de conocer el perfil de los visitantes, sus hábitos de viaje, comportamiento y nivel de satisfacción durante su estancia en el destino. Se dio a conocer que entre los principales resultados destaca que Mazatlán obtuvo una calificación general de 9.1 sobre 10, reflejo de la satisfacción de quienes disfrutaron el destino durante el periodo vacacional. Asimismo, 63 por ciento de los turistas entrevistados visitaba Mazatlán por primera vez, mientras que 37 por ciento ya había estado anteriormente, un indicador de la capacidad del destino para continuar atrayendo nuevos visitantes.

La Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, resaltó la relevancia de contar con este tipo de estudios para orientar la toma de decisiones y fortalecer la experiencia del visitante. “Para nosotros es fundamental escuchar y conocer al turista a través de datos. Este tipo de estudios nos permite saber quién nos visita, cómo viaja, qué disfruta de Mazatlán y, sobre todo, identificar oportunidades muy puntuales para seguir fortaleciendo el destino”, aseguró. “Una que vemos claramente desde Sectur es la capacitación de nuestra primera línea de contacto con el visitante, para que conozca todavía mejor la gran diversidad de atractivos, experiencias y productos turísticos que ofrece el puerto y pueda convertirse también en un gran promotor de Mazatlán”. A partir de estos resultados, agregó, se estarán desarrollando acciones específicas de capacitación y sensibilización para fortalecer la atención y la experiencia de nuestros turistas. A la presentación asistieron integrantes de la Asociación de Hoteles Tres Islas, liderados por su presidente, José Ramón Manguart Sánchez; la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, así como líderes y representantes de distintas cámaras y organismos empresariales del sector, como Francis Cázarez, presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mazatlán; Cecilia Osuna, presidenta de Canirac Delegación Mazatlán y Erick Mandujano, presidente de Canirac en Sinaloa, entre otros invitados especiales. No se informó si en la reunión, que fue sin acceso a la prensa, tocaron el tema de la ola de violencia que registra Mazatlán y el resto de Sinaloa, debido a casi dos años de la pugna entre dos facciones rivales del narcotráfico. El puerto registra la llegada de miles de elementos militares para tratar de contener la ola violenta.



Mazatlán, un destino familiar El Estudio de Turistas Mazatlán Verano 2026, elaborado de manera conjunta por la Asociación de Hoteles Tres Islas y la Secretaría de Turismo del Estado de Sinaloa, también confirma el carácter familiar del destino. El 66 por ciento de los entrevistados viajó con su familia, mientras que el tamaño promedio de los grupos alcanzó 5.4 personas, superior al registrado en 2025. La estancia promedio se mantuvo en 4.8 días, mientras que quienes ya habían visitado Mazatlán permanecieron en promedio 5 días, frente a 4.7 días entre quienes acudieron por primera vez. En materia de hospedaje, el 73 por ciento de los visitantes entrevistados eligió hotel y 27 por ciento renta turística, confirmando al sector hotelero como la principal modalidad de alojamiento durante el verano.