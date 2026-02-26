TV Azteca va a concurso mercantil para reorganizar pasivos; Elektra pierde $19,859 millones tras fallo de SCJN

La televisora TV Azteca, propiedad de Grupo Salinas del empresario Ricardo Salinas Pliego, anunció el 26 de febrero que su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas aprobó el inicio de un concurso mercantil voluntario, mecanismo legal con el que la compañía buscará reorganizar sus pasivos, preservar su valor corporativo y garantizar la continuidad de sus operaciones.

La televisora atribuyó la decisión a una serie de presiones financieras acumuladas durante los últimos años.

Entre ellas, el desembolso de más de 3 mil 800 millones de pesos por el pago de licencias de transmisión en 2018, el impacto de la pandemia de Covid-19 sobre la inversión publicitaria y las ventas, una negociación compleja con acreedores internacionales iniciada en 2021, y el pago total de adeudos fiscales al Servicio de Administración Tributaria, liquidado en enero del presente año.

En el comunicado emitido por la empresa, se señaló que frente a dicho escenario resultaba necesario instrumentar estrategias para sanear las finanzas y reordenar integralmente los pasivos de la compañía.

La solicitud del concurso mercantil se presentará en los próximos días ante los juzgados correspondientes.

Rafael Rodríguez Sánchez, director general de TV Azteca, explicó el alcance del instrumento jurídico.

“El concurso mercantil permite, con la supervisión de un juez, reordenar de manera estructurada y equitativa los pasivos de una empresa de acuerdo con su capacidad de pago. Se trata de una herramienta de última instancia que busca preservar el valor de la compañía, asegurar la continuidad de sus operaciones y facilitar el cumplimiento ordenado de sus obligaciones sin interrumpir su funcionamiento, lo que demuestra una decisión responsable por parte de la empresa”, señaló Rodríguez Sánchez.

El anuncio se produce en un contexto ante la presión financiera para Grupo Salinas.

Grupo Elektra, otra subsidiaria del conglomerado, reportó una pérdida neta de 19 mil 859 millones de pesos solo en el último trimestre de 2025, cifra 70 por ciento superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior, cuando la minorista ya había perdido 11 mil 656 millones de pesos.

La caída se debió, según el propio reporte financiero de la empresa, a provisiones por Impuesto Sobre la Renta de 23 mil 261 millones de pesos relacionadas con créditos fiscales que la SCJN desechó en noviembre de 2025 en un litigio histórico contra el SAT.

Aunque Grupo Salinas realizó un primer abono al SAT en enero de 2026, el pago total de los adeudos fiscales del conglomerado se extenderá mediante 18 mensualidades hasta mediados de 2027.

Elektra afirmó en su reporte a la Bolsa Mexicana de Valores que ha concluido la totalidad de sus litigios fiscales y que no mantiene deuda alguna con el Gobierno de México.

En su comunicado, TV Azteca subrayó que la reorganización no interrumpirá sus operaciones.

La empresa señaló que mantendrá su compromiso de producir contenidos que le permitan seguir acompañando a México en el entorno multiplataforma de largo plazo, tanto para sus audiencias como para sus colaboradores y clientes.