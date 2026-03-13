¿Una pick up de Mazda? Conoce la camioneta 4x4 BT-50

Mazda renovó su oferta vehicular con la camioneta pick up BT-50, la cual está disponible en todas las agencias de la marca en Sinaloa.

“Es diésel 4x4, es todo terreno, no solo la puedes usar en ciudad sino también es de trabajo, pero una característica de la BT-50 es, por ejemplo, es para trabajo pero en el manejo se siente como si fuera una SUV, por los amortiguadores de gas”, explicó Hipólita Sicairos, gerente de ventas de Mazda.

“De hecho es tecnología Isuzu, la pick up trae la sangre Mazda (...) es como si fuera una SUV de Mazda pero es una pick up, es 4x4; tiene la 4x4 alta, la 4x4 baja”.

Además, informó que actualmente cuentan con bonos de promoción como beneficio a quien quiera adquirir el modelo.

“Tenemos muchos beneficios con nuestra financiera de casa que es Santander, ahorita tiene un bono de 106 mil pesos, te queda la camioneta en 723 mil 900 pesos, está súper accesible, estamos muy competitivos en el mercado”, dijo.

“Traemos una tasa del 7.99, una tasa súper baja es una camioneta”

Como parte de la campaña de difusión de la BT-50, Mazda Culiacán tendrá una exhibición en Surutato, Badiraguato, durante este sábado 14 de marzo. También habrá pruebas de manejo en el poblado.

“Vamos a tener un stand, van a haber asesores profesionales ahí que les van a explicar, el tipo de manejo de la unidad, cómo manejarla para eso es la ruta, como es montaña, que pongan la 4x4, alta, la baja, dependiendo del terreno”, agregó.

Aunque es una camioneta de trabajo, también puede ser utilizada en la ciudad. Los principales rubros que han accedido a ella son de agricultura, arquitectura, entre otros, ya que puede cargar casi una tonelada en batea y tres toneladas y media de arrastre.

“La vemos para todo (...) el manejo en ciudad no bota como otras camionetas, por el tema de los amortiguadores de gas”, añadió la agente.