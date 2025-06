$!Urgen a incentivar a empresas de Sinaloa para evitar cierres

MAZATLÁN._ A nueve meses de la crisis de violencia por la que atraviesa Sinaloa, las empresas ocupan incentivos fiscales y créditos para no cerrar, considera Carlos Rivera Vega.

En un resumen de cómo inicia el segundo semestre del año en cuanto a la operatividad de las empresas, el presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Mazatlán señaló que así como cerró el primer semestre de 2025, en las mismas condiciones difíciles.

“Yo creo que esto ya es urgente para sobre todo Culiacán y otros lugares. Yo la verdad no estoy enterado que exista ese tipo de apoyo, este creo que sería de mucha ayuda, la verdad, para estos momentos tan difíciles”, dijo.

“Yo creo que lo del paso de un semestre a otro es prácticamente en las mismas circunstancias, no, no veo un cambio muy sustancial”.

Rivera Vega reiteró que las empresas que permanecen pese a la crisis siguen sin apoyo alguno.

”Para las empresas no he visto apoyos para que se recupere, que se les incentive con alguna facilidad en temas de impuestos, de créditos con ciertas facilidades. No siento que haya habido algo que venga a incentivar ahorita en la situación que se vive”, apuntó.