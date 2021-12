Usuarios vuelven tendencia a Uber México: cobra cientos de pesos por viajes cortos

MÉXICO._ Uber se ha convertido en un trending topic en redes sociales después de que usuarios denunciaran los altos precios que se muestran en la plataforma del servicio de transporte.

En distintos tuits, los clientes de Uber indicaron que los precios para viajar menos de 10 kilómetros son a partir de 100 pesos debido a la tarifa dinámica de la aplicación, pero algunos costos rondan entre 400 y hasta cuatro mil pesos.

Las y los internautas aprovecharon la situación para quejarse no sólo del inmenso incremento tarifario, sino también de las condiciones laborales de los socios conductores y la calidad del viaje.

“La fantasía Uber duró poco pero fue agradable, desde sus inicios cuando te abrían la puerta, te ofrecían dulces y agua, hasta su declive con esperas de una hora y viajes de 20 minutos en 500 varos. Un gusto, bye”, comentó un usuario identificado como Luis.

Asimismo, Twitter se inundó de memes y bromas que comparaban los costos de pedir un servicio de Uber con rentar un departamento, comprar alimentos para toda la semana, y rentar una limosina privada con chofer.

“Con razón se quejan de Uber, un viaje les sale lo mismo que su aguinaldo”, dijo otra cuenta.

La alta demanda, que hizo incrementar los precios, se podría deber a la aproximación de las fiestas decembrinas y una mayor movilidad de la ciudadanía debido a las altas tasas de vacunación y bajos números de contagios.

“Siempre he odiado a Uber por cargarte la responsabilidad de ayudar a repartidores/conductores con propina en lugar de dar un pago justo. La propina está bien pero debería ser un extra para ellos, no una ayuda que pide Uber porque ‘sabemos que son muy importantes’”, criticó Gustavo sobre las condiciones laborales de los socios.

“Uber en el encierro: ¡SUFRO! ayuda a mis conductores, no tengo dinero. Armemos cooperacha y salgamos adelante. Uber hoy: ¿10 min de viaje? 400 varos, puñetas. Si te parece, sino llégale a la verga. ¿Agua? No mames, ni que fuera Oxxo. Ah, y tú manejas eh”, bromeó el actor Diego Alfaro.“No sé si comprarme una freidora de aire o tomar un viaje de 2 kilómetros en Uber”, indicó Adrián Chávez. “Ya no sé si pedir un Uber al centro o pagarme el viaje redondo a Cancún”, dijo otro usuario.