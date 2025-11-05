Va nueva caravana de promoción para Mazatlán a 7 estados de México

En vías de fortalecer la marca Mazatlán, va nueva caravana de promoción a mercado nacional y de Los Ángeles para ocupar más cuartos noche en la temporada invernal.

El hotelero, José Ramón Manguart Sánchez anticipó que las reservaciones están repuntando y por lo mismo saldrán a buscar mejores indicadores.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles Tres Islas de Mazatlán, adelantó que será este viernes cuando el grupo de promoción viajará a ciudades de Morelia, Toluca, Puebla, Querétaro, San Luis, Aguas Calientes y Zacatecas, durante cinco días para actualizar de los atractivos de Mazatlán y de las nuevas ofertas de hospedaje,

“Es la campaña que venimos haciendo a nivel nacional, que es una caravana de 7 plazas, en Morelia, Toluca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas, que eso viene a culminar la campaña de promoción del destino, en conjunto con la Secretaría de Turismo, que es precisamente para reforzar todos los temas de fin de año. Hace un año también hicimos esta caravana, se está retomando nuevamente como Asociación 3 islas”.

Agregó que también estarán asistiendo a un trade show como Asociación de Hoteles únicamente en Los Ángeles.

“Estamos buscando tocar puertas, abrir oportunidades de negocios en lo que viene siendo esta plaza, que por muchos años le ha significado turismo a Mazatlán y buscar la forma de reforzar también ocupaciones para los meses de diciembre, enero y febrero, que son los picos de ocupación en el tema del turismo extranjero”.

Manguart Sánchez comentó que años atrás ya habían entrado como asociación a buscar este mercado porque creció a más de 40 con nuevos socios de cadenas internacionales ubicados entre las áreas de Cerritos, La Marina, Zona Dorada, el Malecón y el Centro Histórico.

“Teníamos muchos años, yo creo que desde el 2009, aunque el turismo extranjero para Mazatlán representa alrededor del 5 por ciento, aún así es importante atender los distintos segmentos de mercado por las distintas oportunidades de negocio que pueden existir y sobre todo también al mismo tiempo dar a conocer las novedades del destino, porque vamos a hacer una presentación también de la marca, obviamente generar bases de datos para que los hoteles afiliados tengan la posibilidad de hacer enlaces con agencias minoristas o mayoristas de allá y que eso pueda detonar en cuartos noches para todos”.

Citó que suman alrededor de 3 mil cuartos, 3 mil cuartos aproximadamente que oferta la Asociación de hoteles.

“Una de las cosas es ahorita, que la gente tenga un conocimiento pleno de lo que es el producto Mazatlán, sobre todo estas plazas muy orientadas hacia el sur, que por años no había presencia, no se hizo presencia por muchos años, lo estamos retomando esto desde el año pasado como también fue el tema en el mes de junio que estuvimos en los call center en Cancún de Price Travel, de Despegar, que nos brindaron esos espacios”.

“Ir picando piedra y sobre todo también cuando está sobre la mesa la posibilidad de un vuelo de Cancún a Mazatlán y eso nos permitiría en su momento tener oportunidades en términos de Latinoamérica porque por la misma conectividad propia de Cancún sería una escala y la data nos genera información en base a lo que nos genera el aeropuerto, nos comparte el aeropuerto es que da perfectamente el tráfico actual aéreo que tiene la ciudad, da perfectamente para sostener un vuelo permanente de Cancún a Mazatlán”, manifestó.

La Asociación de Hoteles Tres Islas tiene 40 empresas afiliadas de hoteles de la Marina, Zona Dorada, Malecón y en la zona del Centro Histórico, destacó el dirigente hotelero, pues en el pasado la cifra de socios era menor.

“Afortunadamente hemos venido creciendo y seguimos así. Hay hoteles de cadena, marcas independientes, para no entrar en un tema de cuales, a final de cuentas es gracias a un respaldo que ha existido al interior y enfocar todas las acciones que hacemos propias como asociación de hoteles enfocadas hacia el bien común”, finalizó la entrevista.