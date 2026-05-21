$!Van hoteleros por turistas de Querétaro en la gira de Viaja Fest

El sector hotelero busca particularmente que Mazatlán enfrente el verano 2026 con perspectivas optimistas, proyectando poder alcanzar una ocupación superior al 80 por ciento como resultado de las campañas de promoción del 15 de mayo al 19 de junio de 2026.
“Las vacaciones de verano suelen arrancar a finales de junio y se extienden hasta finales de septiembre en México, así que las ofertas del 50 por ciento en hospedaje y 12 meses sin intereses en la compra de vuelos con destino a Mazatlán, representan un gran atractivo promocional”, destacó el empresario José Ramón Manguart Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas de Mazatlán.
Así que la gira recorrerá seis ciudades grandes del país para llevara la Expo Viaja Fest: “Entre Olas y Barrancas, Mazatlán y Los Mochis”, ante agentes de viajes, tours operadores y la población y en su segundo fin de semana, la comitiva mazatleca, paró en Querétaro con quien recién se estrenará el primero de junio vuelos directos.
La gira promocional que en conjunto hoteleros y la Secretaria de Turismo de Sinaloa delinearon para fortalecer con caravanas para posicionar la marca “Mazatlán un Mar de Historias” con ofertas de hasta el 50 en tarifas hoteleras y con 12 meses sin intereses en la compra de vuelos que podrán utilizarse hasta el 2027, siempre y cuando se adquieren en la Expo Viaja Fest que se montará a partir de este viernes en la plaza Galerías, un sitio muy visitado de la ciudad de Querétaro.
“Querétaro es uno de los 10 mercados emisores que más visitas genera al destino durante el año”, resaltó Manguart Sánchez.
El presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas de Mazatlán, habló del esfuerzo conjunto con la Sectur y la asociación de Hoteles de la zona norte, para promover y vender el verano del destino.
“Estamos listos para promover Mazatlán y posicionar la marca con una serie de ofertas de todo lo que ofrece el destino, que por eso se encuentra entre los cinco destinos de playa preferidos del país”, resaltó el dirigente.
Las ciudades apuntadas es hacia donde se fortalecerá la marca y una serie de ofertas de descuentos y plazos sin intereses que serán expuestas en encuentros con agencias de viajes y en sitios públicos, “Entre Olas y Barrancas, Mazatlán y Los Mochis”, como ya se hizo en la ciudad de Monterrey el fin de semana del 15 al 17 de mayo, pasado.
El segundo destino es Querétaro del 22 al 24 de mayo donde desde este jueves viajó la comitiva para instalar la expo con diversas ofertas de hospedaje del destino.
Para el siguiente fin de semana, del 29 al 31 de mayo la delegación Mazatleca viajará a Guadalajara.
A Tijuana llegarán del 5 al 7 de junio y para la Ciudad de México y Chihuahua continuará la caravana de promoción del verano en los siguientes fines de semana.