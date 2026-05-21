$!Van hoteleros por turistas de Querétaro en la gira de Viaja Fest

El sector hotelero busca particularmente que Mazatlán enfrente el verano 2026 con perspectivas optimistas, proyectando poder alcanzar una ocupación superior al 80 por ciento como resultado de las campañas de promoción del 15 de mayo al 19 de junio de 2026.

“Las vacaciones de verano suelen arrancar a finales de junio y se extienden hasta finales de septiembre en México, así que las ofertas del 50 por ciento en hospedaje y 12 meses sin intereses en la compra de vuelos con destino a Mazatlán, representan un gran atractivo promocional”, destacó el empresario José Ramón Manguart Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles Tres Islas de Mazatlán.

Así que la gira recorrerá seis ciudades grandes del país para llevara la Expo Viaja Fest: “Entre Olas y Barrancas, Mazatlán y Los Mochis”, ante agentes de viajes, tours operadores y la población y en su segundo fin de semana, la comitiva mazatleca, paró en Querétaro con quien recién se estrenará el primero de junio vuelos directos.

La gira promocional que en conjunto hoteleros y la Secretaria de Turismo de Sinaloa delinearon para fortalecer con caravanas para posicionar la marca “Mazatlán un Mar de Historias” con ofertas de hasta el 50 en tarifas hoteleras y con 12 meses sin intereses en la compra de vuelos que podrán utilizarse hasta el 2027, siempre y cuando se adquieren en la Expo Viaja Fest que se montará a partir de este viernes en la plaza Galerías, un sitio muy visitado de la ciudad de Querétaro.