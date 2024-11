$!Ven un Mazatlán ‘en pañales’ en disponibilidad de áreas industriales

“Mazatlán ya rebasa los 510 mil habitantes, ... y somos aparte otros 100 mil habitantes flotantes que van y vienen, que tienen su segunda casa, la gente de Estados Unidos y Canadá que vienen en noviembre y se van en abril, entonces al volverse Mazatlán un centro de consumo ya muy grande hace todo el sentido del mundo que las personas quieran tener un almacén, una nave industrial para tener el almacenamiento de sus productos y no andar paseando el producto por toda la República”.

“La oportunidad industrial en Mazatlán ya es una realidad, llegó para quedarse, no es algo que esté de moda... en Mazatlán se nos ha ido la vida haciendo departamentos, hoteles, casas, no está mal, pero la parte industrial como que la fuimos dejando y resulta que parte de eso ha sido el éxito ahorita, porque si ustedes se ven los estudios recientes de lo que es la disponibilidad de metros cuadrados industriales, pues en Mazatlán estamos prácticamente en pañales”, dijo el director de Mazatlán Logistic Center, Víctor Humarán.

“Cuando venimos a México, descubrimos el potencial tan grande que tiene en esta industria tan demandante de tecnología tan avanzada, México es uno de los 10 países en el planeta con mayor inversión en la industria aeroespacial, sin embargo, después de venir a México a buscar el lugar en donde nos debíamos ubicar en la construcción de una fábrica de estas características, ¿qué creen?, descubrimos que no hay recintos industriales con la capacidad para poder construir aeronaves completas”, añadió Lino Suárez.

“Pero mucho de lo que nos han dicho es cómo llegó a Mazatlán si no tienen siquiera parques industriales y no tienen espacios”, reiteró.

En el evento realizado por al Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Mazatlán en el Centro de Convenciones, agregó que más del 60 por ciento del producto que viene a Mazatlán una buena parte de eso pasa primero por Culiacán, logísticamente no hace sentido ir primero al norte y luego regresar al sur, eso se llama costo de casetas de cobro, de diésel y de transporte.

En tanto que el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Mazatlán, Sergio Rojas Velarde, manifestó que, con la pandemia del Covid, afectó el traslado de partes de productos y productos como la fórmula de leche para los bebés, por lo que ya no se convirtió en un tema de producir a bajo costo en alguna parte del mundo sino en un tema de abasto de alimentos en Estados Unidos y surge en tema del nearshoring o relocalización de empresas, acercar esta producción y ahí México entra con una oportunidad tremenda y que muchos no la han visualizado, está pasando y si no se toma se va ir.

“Por qué México es el lugar estratégico para eso, porque tenemos al consumidor principal que es Estados Unidos lo tenemos de vecino y todas las empresas que tienen su producción en China, porque esto es muy importante, no todas las empresas son chinas, hay empresas italianas, alemanas que tienen su producción en estos lugares en Asia y que tienen que relocalizarse en México porque si no, ahorita el tema en Estados Unidos es todo menos China, ese es el concepto que tienen con la guerra comercial que se ha creado en Estados Unidos, entonces no es solamente las empresas chinas, es todas las empresas que hacen su manufactura en China es una guerra comercial de Canadá, Estados Unidos y México contra todos los productos chinos”, recalcó Rojas Velarde.

“Entonces tenemos que aprovechar porque toda esta industria se tiene que relocalizar en América Latina, obviamente queremos que se relocaliza en nuestro país para que puedan hacer sus productos y salgan como productos mexicanos y lleguen a la frontera con Estados Unidos”.

En el panel en el que también participaron la CEO de Parque Industrial New Tech, Lorena Mayo y el director general del grupo inmobiliario Valcas, Germán Talavera, el dirigente de Canacintra en Mazatlán dio a conocer que en México se tienen 60 millones de metros cuadrados de naves industriales, en Estados Unidos hay mil millones, pero en China tan solo en tres ciudades importantes se tienen 2 mil millones de metros cuadrados y si ya se junta todo China hay 4 mil millones de metros cuadrados de naves industriales, por lo que si solo se lograra relocalizar el 30 por ciento de esos 4 mil millones de metros cuadrados de China y ponerlos en México se necesitarían 600 millones de metros cuadrados, 10 veces más de lo que tiene en estos momentos, de ese tamaño es la oportunidad.

“También hay unos cuellos de botella que existen en México que están impidiendo que se dé esto, uno es la inseguridad, otro es el agua, otro es la electricidad y si no arreglamos esos cuellos de botella se los va ir la oportunidad y se nos va ir no porque no se vayan a relocalizar esas empresas, se van a relocalizar en otros lugares porque hasta Brasil compite contra eso, a pesar de que está muy lejos de Estados Unidos es un competidor muy importante”, reiteró Rojas Velarde.

Entre otros puntos, recalcó que se requieren más parques industriales en Sinaloa, pero ya porque se está dando la relocalización de las empresas y México es atractivo para esta relocalización porque cuenta con un litoral de más de 9 mil kilómetros que conecta con dos océanos y tiene una frontera con Estados Unidos de más de 3 mil kilómetros y 54 cruces fronterizos y ahí se viene la oportunidad para Sinaloa.

Víctor Humarán recalcó que el gran pendiente en Mazatlán es la modernización del puerto y como ex director dijo que esperar a que se construya el nuevo puerto en Dimas, San Ignacio, sí es factible, pero no es a corto plazo, ha cambiado de manos pero el proyecto sigue, afortunadamente cuenta con el visto bueno del Gobierno federal que está ocupado en otras obras públicas.

“Mazatlán es de las pocas ciudades que puede presumir que puede trabajar con el turismo y la carga, hay muchas ciudades de puerto y en el Pacífico hay varias que no lo pueden presumir así, entonces sí tenemos que ordenarlo desde el principio, sí tenemos que poner la vara muy alta en el tema de los parques, si ya nos tardamos tantos años en hacer un parque hay que hacerlos bien, de clase mundial, como debe de ser y apuntarlo a los sectores altos, a los sectores específicos, especiales”, recalcó Víctor Humarán.

En su mensaje de cierre del panel, entre otros puntos, el presidente de la Canacintra en Mazatlán dijo que el puerto es el proyecto más importante que se tiene ahorita y que todos están esperando, se necesita, también se debe concluir la construcción del tren Durango-Mazatlán.

“Y cierro con el proyecto del tren de carga Mazatlán-Durango, que esto conectaría a Sinaloa con Texas y todo Estados Unidos y Canadá y que no se ha hecho, es el tren de carga, pero les sorprendería saber que el primer proyecto del tren de carga Durango-Mazatlán surgió en 1900, ahí los primeros ingenieros empezaron a ver cómo le hacían para conectar, en 1906 se presentó el primer proyecto para el tren de carga, estamos en el 2024, no lo hemos logrado, tan sólo se hicieron 130 kilómetros de Durango a El salto y ahí se quedó y ahí sigue y ahí seguirá porque tan sólo faltan 200 kilómetros que no se han logrado hacer y que eso detonaría de una manera muy importante los puertos de Sinaloa”, subrayó.