$!Veredas Departamentos abre sus puertas: un nuevo concepto residencial que transforma el norte de Mazatlán

MAZATLÁN._ Entre un ambiente festivo y el simbólico corte de listón, Impulsa Inmuebles celebró la inauguración de Veredas Departamentos, un proyecto que redefine lo que significa vivir en en puerto. Si buscas elevar tu calidad de vida en un residencial seguro, conectado con la naturaleza y a un precio accesible, esta es la oportunidad de conocer tu próximo hogar.

Serenidad como estilo de vida

¿Te gustaría vivir rodeado de la naturaleza? En Veredas Departamentos se respira tranquilidad. Puedes disfrutar junto al lago o dar un paseo conviviendo con los patos y las tortugas marinas que habitan ahí. Aquí, la experiencia de vivir en familia se transforma en un picnic eterno. Además, el residencial cuenta con amenidades de primer nivel como área de esparcimiento, área de estar, pergolados con asador, juegos infantiles, casa club y alberca. En Veredas, la seguridad es un hecho, pues cuenta con un esquema de seguridad de doble filtro que brinda la paz y libertad que tú y los tuyos se merecen.

Espacios que enamoran

Ya puedes recorrer y sentir los espacios de Veredas Departamentos con su modelo de muestra. El proyecto cuenta con 183 unidades distribuidas en 10 edificios de 3 niveles, con dos modelos diseñados para cada necesidad. ●Modelo Ciprés: cuenta con 60 m² y posee 2 recámaras, 2 baños, sala, comedor, cocina y área de lavado. ●Modelo Acacia: con 50 m², ofrece 2 recámaras, 1 baño, sala, comedor, cocina y área de lavado. Lo mejor de todo es que puedes ser parte de esta exclusiva comunidad desde un millón seiscientos mil pesos, una oportunidad única para vivir en una zona residencial de alta plusvalía.

Conectividad estratégica