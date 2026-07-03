$!Veredas Departamentos abre sus puertas: un nuevo concepto residencial que transforma el norte de Mazatlán

MAZATLÁN._ Entre un ambiente festivo y el simbólico corte de listón, Impulsa Inmuebles celebró la inauguración de Veredas Departamentos, un proyecto que redefine lo que significa vivir en en puerto. Si buscas elevar tu calidad de vida en un residencial seguro, conectado con la naturaleza y a un precio accesible, esta es la oportunidad de conocer tu próximo hogar.
¿Te gustaría vivir rodeado de la naturaleza? En Veredas Departamentos se respira tranquilidad. Puedes disfrutar junto al lago o dar un paseo conviviendo con los patos y las tortugas marinas que habitan ahí. Aquí, la experiencia de vivir en familia se transforma en un picnic eterno.
Además, el residencial cuenta con amenidades de primer nivel como área de esparcimiento, área de estar, pergolados con asador, juegos infantiles, casa club y alberca.
En Veredas, la seguridad es un hecho, pues cuenta con un esquema de seguridad de doble filtro que brinda la paz y libertad que tú y los tuyos se merecen.
Ya puedes recorrer y sentir los espacios de Veredas Departamentos con su modelo de muestra. El proyecto cuenta con 183 unidades distribuidas en 10 edificios de 3 niveles, con dos modelos diseñados para cada necesidad.
●Modelo Ciprés: cuenta con 60 m² y posee 2 recámaras, 2 baños, sala, comedor, cocina y área de lavado.
●Modelo Acacia: con 50 m², ofrece 2 recámaras, 1 baño, sala, comedor, cocina y área de lavado.
Lo mejor de todo es que puedes ser parte de esta exclusiva comunidad desde un millón seiscientos mil pesos, una oportunidad única para vivir en una zona residencial de alta plusvalía.
Ubicado en una zona privilegiada al norte de Mazatlán, Veredas se encuentra a tan solo 5 minutos de Plaza Galerías y a 8 minutos de Marina Mazatlán, con escuelas, bancos, hospitales y tiendas de autoservicio a la vuelta de la esquina.
Además, cuenta con el respaldo de Impulsa Inmuebles, una prestigiosa empresa con más de 3 décadas de trabajo comprometida con ofrecer confianza y garantía para sus clientes.
Hasta el momento, ya se ha vendido el 50% de las unidades disponibles de Veredas Departamentos, así que no te quedes sin la oportunidad de vivir en un espacio exclusivo. Se aceptan facilidades de pago y prácticamente todos los créditos.
Veredas Departamentos ya tiene sus puertas abiertas para recibirte. El equipo de asesores expertos te espera de lunes a domingo de 9:00 a 19:00 horas.