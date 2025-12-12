$!Veredas Residencial inicia construcción de departamentos modernos rodeados de la naturaleza

El grupo Impulsa Inmuebles celebró la puesta de la primera piedra del proyecto de su primer edificio de departamentos Veredas Residencial de 18 unidades para entregar en 2027.
Ubicados dentro de la exclusiva zona norte del nuevo Mazatlán, el desarrollo Impulsa Inmuebles realizó el corte del listón para construir la primera torre de departamentos con una nueva etapa de diseños únicos, espaciosos y planeados para brindar una estancia rodeados de un entorno de armonía, paz y seguridad entre lagos y variada vegetación.
“La empresa inmobiliaria sinaloense que llegó a Mazatlán en el 2006 entregando lugares bonitos y verdes de casas, arrancó con la misma visión el diseño de construcción del proyecto de departamentos con precios competitivos, desde un millón 600 mil pesos”, explicó Gabriela Medrano, ejecutiva de ventas.
“Veredas es una zona exclusiva ya muy conocida en Mazatlán ubicada a cinco minutos del centro comercial Galerías. Dentro de Veredas Impulsa hay mucho potencial y con mucha vegetación que te puedes sentir en total conexión con la naturaleza”, resaltó.
Expuso que este proyecto del Grupo Impulsa Inmuebles lleva entregadas 2 mil 200 unidades de dos millones de pesos que representan una inversión con un comprobado respaldo en el compromiso de entrega en tiempo y forma de sus hogares que se disfrute y sobre todo con gran plusvalía.
“Hoy iniciamos la primera torre de departamentos y desde junio que empezamos a venderlos llevamos un 35 por ciento vendidos”, comentó.
Tras el corte del listón, llamó a la ciudadanía en general a visitar la zona residencial, en horarios de oficina de lunes a domingo, de las 09:00 a 17:30 horas, donde podrán recibir la información necesaria y recorridos de cómo se puede vivir con mensualidad de solo 3 mil pesos utilizando créditos bancarios, en lugar de estar pagando rentas para obtener un sitio residencial, verde, bonito.
En el evento, se destacó la suma de cuatro años de trabajo en lo legal y comercial haciendo sinergias para respaldar el proyecto departamental para poder ofrecer un producto de alta calidad.
En la etapa del proceso de construcción se habló del inicio del primer edificio lleno de sueños y esfuerzos de trabajo, que mediante la excelente mancuerna crean hogares confortables para familias felices que puedan trascender más allá.
En el evento, se dio una explicación del arranque del proceso de cimentación donde se edificarán los primeros seis departamentos, desde el colado de muros de concreto y losas en los entrepisos para iniciar la segunda etapa del segundo nivel para sumar un total de 18 departamentos con fecha de conclusión a mediados de abril del 2026 y entregas en 2027.
Los departamentos modernos
El proyecto ofrecen dos tipos de departamentos, el Acacia de un millón 500 mil pesos, de 50 metros cuadrados, de dos habitaciones, sala comedor, cocina, área de lavado, baño y estacionamiento para dos autos.
El Ciprés de 60 metros cuadrados de superficie, de un millón 758 mil 947 pesos con dos recámaras, sala, comedor, cocina, área de lavado, 2 baños y estacionamiento para dos autos.