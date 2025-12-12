$!Veredas Residencial inicia construcción de departamentos modernos rodeados de la naturaleza

El grupo Impulsa Inmuebles celebró la puesta de la primera piedra del proyecto de su primer edificio de departamentos Veredas Residencial de 18 unidades para entregar en 2027.

Ubicados dentro de la exclusiva zona norte del nuevo Mazatlán, el desarrollo Impulsa Inmuebles realizó el corte del listón para construir la primera torre de departamentos con una nueva etapa de diseños únicos, espaciosos y planeados para brindar una estancia rodeados de un entorno de armonía, paz y seguridad entre lagos y variada vegetación.

“La empresa inmobiliaria sinaloense que llegó a Mazatlán en el 2006 entregando lugares bonitos y verdes de casas, arrancó con la misma visión el diseño de construcción del proyecto de departamentos con precios competitivos, desde un millón 600 mil pesos”, explicó Gabriela Medrano, ejecutiva de ventas.

“Veredas es una zona exclusiva ya muy conocida en Mazatlán ubicada a cinco minutos del centro comercial Galerías. Dentro de Veredas Impulsa hay mucho potencial y con mucha vegetación que te puedes sentir en total conexión con la naturaleza”, resaltó.

Expuso que este proyecto del Grupo Impulsa Inmuebles lleva entregadas 2 mil 200 unidades de dos millones de pesos que representan una inversión con un comprobado respaldo en el compromiso de entrega en tiempo y forma de sus hogares que se disfrute y sobre todo con gran plusvalía.

“Hoy iniciamos la primera torre de departamentos y desde junio que empezamos a venderlos llevamos un 35 por ciento vendidos”, comentó.