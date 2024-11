$!Violencia en Culiacán representa un gran fracaso del Gobierno y de los ciudadanos: Agustín Coppel

El presidente honorario de Foro Mar de Cortés expuso que el nivel de violencia y de impunidad se han vuelto intolerables y el daño al estado es mucho muy profundo.

Enfatizó que la situación de emergencia que vive Culiacán es producto de años de abandono de los tres niveles de gobierno, de no perseguir profesionalmente los delitos y de no enfrentar a la delincuencia, lo que significa que renunciaron a cumplir con su responsabilidad constitucional.

Coppel Luken reconoció que los ciudadanos también renunciaron a la responsabilidad de hacerse cargo del futuro de sus ciudades y pueblos.

“Algo nos faltó hacer, algo hicimos mal, o al menos, no lo suficientemente bien como para evitar el deterioro de la convivencia pacífica en nuestras ciudades. No reconocer la parte de responsabilidad que todos tenemos en este problema, es también, una forma de renuncia y así no podremos mejorar”, sostuvo.

Es posible alcanzar un mejor futuro

en nuestras ciudades: Coppel Luken

Frente al contexto de violencia que vive la ciudad de Culiacán, Coppel Luken expresó con optimismo que es posible que las ciudades de la Región Mar de Cortés puedan alcanzar un mejor futuro.

Habló sobre la importancia de la participación ciudadana ante los retos y desafíos del presente, como la violencia, la pobreza y el daño al medio ambiente.

“En medio de estas terribles adversidades, estamos seguros, la mayoría de los aquí presentes, que nuestras ciudades pueden alcanzar un mejor futuro, una tarea muy difícil de lograr, pero posible”.

Coppel Luken destacó que ser ciudadano no solo es habitar una ciudad, sino es ser alguien que enfrente el reto de definir en qué se convertirá ese espacio que habitan y asumir la responsabilidad de trabajar para diseñar y construir un futuro común.}

El empresario sinaloense manifestó que la Región Mar de Cortés está comprometida a ser un caso de éxito en materia de desarrollo y prosperidad sostenible y será un ejemplo para todos.

Invitó a los asistentes al Summit 2024 a pensar, dialogar, diseñar nuestras ciudades y les agradeció por ser un buen ejemplo de ciudadanía.