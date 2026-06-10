$!Visitantes de la Comarca Lagunera son seguros para el verano: Canaco

Como destino turístico de Playa para los habitantes de Torreón, Coahuila, fue promovido Mazatlán para impulsar el verano 2026 por los integrantes del Consejo directivo de la Cámara Nacional de Comercio de Mazatlán, encabezados por la presidenta Francisca Cázares Olivares. Durante el recorrido aprovecharon para exponer diversas virtudes que tiene Mazatlán como destino turístico de Playa Norte para los vacacionistas del Corredor Económico del Norte, que representan el 50 por ciento de las visitantes anuales.

Se habló de las expectativas para la ocupación que esperan para el próximo verano 2026, citó la dirigente. “En junio traemos ocupaciones del 80 por ciento, en julio 85 por ciento y agosto, 80 por ciento durante los fines de semana”. Así que en rueda de prensa, invitaron a las poblaciones de la Comarca Lagunera para que visiten Mazatlán durante las vacaciones de verano.