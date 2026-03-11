Visitará Sectur Federal Mazatlán para impulsar reactivación turística: Mireya Sosa Osuna

Con la finalidad de reunirse con el sector empresarial del puerto para fortalecer las estrategias de reactivación turística, visitará Mazatlán la titular de la Secretaría de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora, este jueves 12 de marzo.

Así lo dio a conocer la secretaria de Turismo del Estado de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, quien destacó que Rodríguez Zamora estará acompañada por el director del Fondo Nacional al Fomento al Turismo, Sebastián Ramírez Mendoza y la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco.

Sosa Osuna destacó que esta visita responde a una instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la finalidad de mantener una coordinación cercana con el sector turístico y conocer de primera mano las necesidades que enfrenta el destino.

“Como lo ha comentado la presidenta, se vienen a reunir con el sector empresarial turístico para escuchar directamente desde ellos, cuáles son las necesidades y cómo es que vamos a continuar trabajando en temas de reactivación turística”, comentó.

La titular de Turismo en Sinaloa destacó que esta reunión buscará identificar cuales son los principales retos a enfrentar y darle continuidad al fortalecimiento de acciones encaminadas a la reactivación del destino.

Sosa Osuna mencionó que, aunque no se han dado a conocer de manera oficial los detalles del planteamiento que presentarán las autoridades federales, se prevé que durante la reunión se expongan proyectos o propuestas relacionadas con el fortalecimiento turístico en Mazatlán y Sinaloa.

“Yo me imagino que vienen a platicar de algún proyecto. He estado en comunicación con la secretaria Josefina (Rodríguez Zamora). Hemos intercambiado datos, pláticas, solicitudes también que he hecho, gestiones para Mazatlán y para Sinaloa”, declaró.

Asimismo, la funcionaria mencionó que entre las principales solicitudes que se han requerido por parte del sector empresarial en las más recientes reuniones son en materia de seguridad, sobre todo en las carreteras.

“La solicitud que nos comentan es mantener los operativos así como se llevan a cabo en Carnaval, con los elementos necesarios para brindar todas las condiciones de seguridad. Cuidar mucho el tema carretero a Mazatlán, porque como sabemos, arriba del 85 por ciento recibimos turismo carretero”, comentó.

“Entonces es muy importante mantener seguras las carreteras, porque si bien Mazatlán está en excelentes condiciones de recibir a turistas nacionales e internacionales, si nos hemos enfrentado con el reto de las carreteras”, añadió.

Finalmente, Sosa Osuna destacó que desde la Secretaría de Turismo de Sinaloa, se mantiene una coordinación constante con la federación para impulsar gestiones que favorezcan el desarrollo turístico del estado, así como para atender los planteamientos que el sector empresarial ha manifestado en los últimos meses.

En este sentido, destacó que este tipo de encuentros permiten reforzar el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno y la iniciativa privada, con el objetivo de consolidar la recuperación y el crecimiento del turismo en el puerto, actividad que representa uno de los principales motores económicos para Mazatlán.