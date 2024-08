El futuro de los desarrollos inmobiliarios es tener ciudades a donde se pueda llegar al lugar que se necesita como el súper, la escuela, el hospital en 15 minutos ya sea caminando si no sale el carro, corriendo o en bicicleta, dijo el conferencista Raúl Fierro.

”El futuro de los desarrollos inmobiliarios este es, ciudades de 15 minutos, alta densidad, usos mixtos, desarrollo blindado del transporte”, añadió Fierro al disertar la conferencia “El Futuro de los desarrollos inmobiliarios” como parte del ciclo de conferencias que se realizaron para celebrar los 10 años de Lizanto Desarrollos Inmobiliarios, en un salón de conocido hotel ubicado en la Zona Dorada.

”Hay una prueba muy sencilla que le llaman la paleta de hielo, que es una ciudad donde un niño de 8 años puede salir de su casa, caminar a la nevería, comprar una paleta y regresar a su casa antes de que se le derrita, esa es la ciudad de los 15 minutos, que cuando hace calor en Mazatlán sería como la ciudad de los 30 segundos, pero eso es hacia donde va el desarrollo inmobiliario en el futuro”.

También expresó que entre más cerca esté una vivienda de donde están los servicios que necesita más caro es, pues si quiere tierra barata se tiene que ir lejos, así funciona en todos lados y Mazatlán no es la excepción, la solución no es hacer casas en tierra de nadie donde la tierra es barata porque para ello se tienen que llevar servicios, transporte, agua, luz, la solución es la ciudad de los 15 minutos.

”¿Cuál es la ciudad de los 15 minutos?, se basa en la teoría muy sencilla que es a 15 minutos caminando, si no sale el coche caminando, corriendo, en bicicleta, a 15 minutos de tu lugar de donde vives tienes que encontrar todo lo que necesitas, tu trabajo, tu oficina, el súper, la escuela, la farmacia, un hospital, en fin”, continuó el conferencista.

”¿Cómo vamos a lograr estas ciudades si ahorita las ciudades son extensas, cada vez crecen más, vemos el Google estos crecimientos y se ve cómo se va acabando el verde y se va poniendo el gris, se acaban las plantas y se pone concreto, cómo vamos a lograr eso, con la alta densidad de la tierra y esto es algo que nosotros no podemos cambiar porque le corresponde a las personas que están en el gobierno, pero necesitamos maximizar la densidad de la tierra, obviamente hay límites técnicos en los que no me voy a meter ahorita, pero la característica de esta ciudad es que tiene alta densidad, es decir, es muy vertical. hacia allá va el desarrollo inmobiliario”.

También expresó que la tecnología está padrísima como la inteligencia artificial, tiene un poder enorme, pero hay muchas cosas que necesitan hacer los humanos.

”Vamos a tener muchas cosas en el futuro muy cercano, pero no nos olvidemos de las personas, no nos olvidemos de que nosotros somos parte fundamental de este cambio y que tenemos que utilizar la tecnología a nuestro favor, pero no nos va a reemplazar la tecnología, este miedo de que la tecnología nos va a reemplazar tiene literalmente más de 100 años.

”Ahí tienen periódicos de los 1920 diciendo que el burro ya no lo vamos a necesitar porque ya llegaron las máquinas, ya el humano se va quedar sin trabajo, nos va reemplazar un robot”, continuó Raúl Fierro.

”Eso desde hace más de 100 años lo están diciendo, entonces no va a suceder en el futuro cercano siempre y cuando tengamos en cuenta que el centro son las personas”, expresó.