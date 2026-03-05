Vizsla Silver confirma identificación de dos mineros más; suman siete víctimas en caso Concordia

La empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp. confirmó el 5 de marzo la identificación de dos trabajadores más cuya muerte se vincula al secuestro ocurrido el 23 de enero en Concordia, Sinaloa.

Con este hallazgo, el número de víctimas identificadas ascendió a siete, mientras que tres empleados de la compañía continúan en calidad de desaparecidos.

Según un comunicado emitido por la empresa, los restos identificados corresponden a Javier Emilio Valdez Valenzuela y Javier Guillermo Vargas Valles, ambos ingenieros mineros que trabajaban en el proyecto Pánuco, perteneciente a Vizsla Silver.

Sus cuerpos fueron localizados en la primera fosa clandestina descubierta el 3 de febrero en la comunidad de El Verde, dentro del municipio de Concordia, zona en la que se han realizado diversas jornadas de búsqueda desde finales de enero.

Los 10 trabajadores fueron privados de la libertad en Concordia, el 23 de enero.

En las semanas siguientes, las autoridades y colectivos de búsqueda iniciaron operativos en el sur de Sinaloa, con resultados que incluyeron el hallazgo de al menos una fosa clandestina.

Los familiares de las víctimas recibieron la confirmación oficial del fallecimiento de los ingenieros identificados en los últimos días.

Michael Konnert, presidente y director ejecutivo de Vizsla Silver, manifestó que la compañía acompaña a las familias afectadas en este proceso.

“En los últimos días, dos familias más han recibido la devastadora confirmación del fallecimiento de su ser querido. Tres colegas continúan desaparecidos, y en Vizsla estamos con todas las familias afectadas en este momento tan difícil”, declaró el ejecutivo.

La empresa precisó, además, que continuará brindando acompañamiento a las familias de los trabajadores y a su propio personal durante el proceso de búsqueda e identificación. “Nuestros corazones están con las familias que han perdido a sus seres queridos y con quienes continúan esperando respuestas. Seguimos concentrados en apoyar a las familias afectadas y a nuestro equipo, así como en los esfuerzos continuos para localizar a quienes aún permanecen desaparecidos”, añadió Konnert.

En materia de seguridad, Vizsla Silver informó que reforzó sus protocolos en coordinación con autoridades locales y que continuará colaborando plenamente con las autoridades mexicanas en las investigaciones y labores de búsqueda.

La compañía señaló que la protección de sus empleados, contratistas y de las comunidades cercanas a sus proyectos seguirá siendo su prioridad principal.

“México tiene una larga y orgullosa tradición minera y seguimos creyendo firmemente en el potencial a largo plazo del proyecto Pánuco. Ante un momento tan doloroso y trágico, hemos visto la fortaleza y resiliencia de nuestra gente y de la comunidad de Concordia”, expresó la firma en su comunicado.

El caso ha generado alerta entre trabajadores, habitantes y sectores productivos del sur de Sinaloa.

En municipios como Concordia, Rosario, Villa Unión y Mazatlán se han reportado en los últimos meses diversos casos de personas desaparecidas, situación que ha encendido alertas entre colectivos de búsqueda.

Las investigaciones sobre el origen y los responsables del secuestro continúan, mientras las familias de los tres trabajadores cuyo paradero permanece desconocido aguardan información oficial de las autoridades.