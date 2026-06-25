Vizsla Silver niega vínculos con crimen organizado tras señalamientos de Sheinbaum

La minera canadiense Vizsla Silver rechazó los señalamientos de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien el 23 de junio informó que el Gabinete de Seguridad investiga presuntos vínculos entre empresas mineras y la delincuencia organizada para intervenir en conflictos laborales internos.

En un comunicado emitido el 24 de junio, la empresa canadiense respondió a las declaraciones de la mandataria nacional.

“Respecto a los señalamientos que vinculan a la compañía con la delincuencia organizada, los negamos categóricamente”, señaló Vizsla Silver en el documento.

Subrayó que sus trabajadores fueron víctimas de un delito grave pese a las medidas de seguridad implementadas, y afirmó que colabora plenamente con las autoridades mexicanas en las investigaciones en curso para esclarecer los hechos.

Asimismo, reiteró su compromiso de actuar con apego a la ley y de divulgar únicamente información confirmada, en cumplimiento de los estándares de gobernanza que rigen su operación como empresa que cotiza en bolsa de valores.

Sheinbaum Pardo precisó en la conferencia mañanera del 23 de junio que en algunos casos se han registrado denuncias sobre el uso de grupos delincuenciales para resolver conflictos entre trabajadores dentro de compañías mineras, aunque aclaró que hasta ese momento no existían elementos suficientes para confirmar los hechos respecto a Vizsla Silver.

“En algunos casos ha habido denuncias de que se utiliza la delincuencia organizada para resolver problemas internos de los trabajadores”, expresó.

Sheinbaum Pardo instó a las empresas que enfrenten amenazas, extorsiones o cualquier actividad delictiva a presentar denuncias formales ante las fiscalías estatales, la Fiscalía General de la República o el Gabinete de Seguridad.

La minera canadiense reiteró que lamenta profundamente lo ocurrido en el municipio de Concordia, Sinaloa, en enero de 2026, cuando 10 de sus trabajadores fueron víctimas de un secuestro.

Indicó que desde entonces su prioridad ha sido acompañar a las familias afectadas, con quienes mantiene comunicación permanente, y que trabaja en acuerdos reparatorios integrales con compromisos a largo plazo con cada una de ellas, con avances significativos hasta la fecha.

Las acciones de Vizsla Silver registraron una caída de 11.30 por ciento en bolsa de valores en el contexto de la controversia generada por los señalamientos de la Presidencia.