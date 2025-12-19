Volaris y Viva Aerobus anuncian fusión para consolidar el mercado aéreo mexicano

La noche del 18 de diciembre las empresas aéreas Volaris y Viva Aerobus informaron la creación de un nuevo grupo de aerolíneas con el objetivo de acelerar la conectividad en territorio nacional y fortalecer la oferta de vuelos internacionales.

La integración busca optimizar las estructuras operativas de ambas compañías para mantener el modelo de bajos costos en beneficio de los usuarios, según informaron representantes de las firmas en un comunicado conjunto.

Respecto a la operatividad de la alianza, Enrique Javier Beltranena Mejicano y Juan Carlos Zuazua Cosío señalaron que la fusión permitirá enfrentar de manera más competitiva los retos del sector aéreo global.

El nuevo consorcio mexicano operará una flota conjunta que supera las 200 aeronaves, lo que facilitará la apertura de nuevas rutas y el incremento de frecuencias en los destinos con mayor demanda dentro y fuera del País.

El proceso de fusión se encuentra sujeto a la evaluación y autorización de la Comisión Federal de Competencia Económica, organismo que analizará el impacto de la transacción en el mercado nacional.

Según la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el Gobierno federal dará seguimiento al proceso para garantizar que la unión de estas empresas no afecte la libre competencia ni los derechos de los consumidores en el sector de transporte de pasajeros.

Jesús Esteva Medina, Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, manifestó que la dependencia evaluará los detalles técnicos de la operación.

“La prioridad del Gobierno de México es asegurar que cualquier reconfiguración en el sector aéreo se traduzca en mejores servicios y precios justos para la ciudadanía”, declaró respecto al anuncio realizado por las aerolíneas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue informada sobre la intención de ambas empresas de consolidar sus operaciones bajo un mismo grupo corporativo.

Sheinbaum Pardo ha enfatizado en diversas ocasiones la importancia de fortalecer la aviación nacional para impulsar el desarrollo económico regional.

Según trascendió en medios especializados, la Presidenta instruyó a las autoridades correspondientes a vigilar que la fusión cumpla con todos los requisitos legales establecidos en la Ley de Aviación Civil.

La integración corporativa prevé que las marcas Volaris y Viva Aerobus mantengan sus identidades comerciales de forma independiente durante la primera etapa de la transición. Beltranena Mejicano y Zuazua Cosío explicaron que esta estrategia permitirá una gestión más eficiente de los recursos sin confundir a los usuarios que ya están familiarizados con los servicios de cada aerolínea.

La creación de este nuevo grupo mexicano de aerolíneas representa uno de los movimientos corporativos más significativos en la historia de la aviación comercial en el País.

Se espera que los detalles finales de la estructura accionaria y operativa se den a conocer durante el primer trimestre de 2026, una vez que se cuente con las resoluciones de la COFECE y de las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos, dado el alcance internacional de ambas compañías.