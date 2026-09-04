Vuelve la Champions League: cuatro partidos clave de la Jornada 1

La fase de liga de la UCL arranca el 8 de septiembre, y todo indica que los favoritos no tendrán un inicio sencillo. 1xBet repasa lo que los aficionados al fútbol pueden esperar de los cuatro partidos principales de la Jornada 1 y qué factores podrían influir en los resultados.

Real Madrid vs Inter: Mourinho se enfrenta a su ex club

El partido estelar de la Jornada 1 será el duelo entre Real Madrid e Inter en el Santiago Bernabéu. Para José Mourinho, esta será una de sus primeras grandes pruebas desde su regreso a Madrid, y será nada menos que ante el club con el que conquistó la Champions League en 2010. Ambos equipos cuentan con jugadores capaces de definir el resultado por sí solos. En el Real Madrid, la principal amenaza es Kylian Mbappé, quien anotó 15 goles en la Champions League de la temporada pasada y fue el máximo goleador del Mundial disputado este verano. El Inter confía en Lautaro Martínez, quien ha marcado al menos 20 goles en todas las competiciones durante cinco temporadas consecutivas. El resultado dependerá de cuál de estas estrellas aproveche mejor sus oportunidades. Cuotas de 1xBet: Real Madrid – 1.92, empate – 3.87, Inter – 4.08.

Porto vs Manchester City: Haaland contra Costa

El Manchester City afronta una complicada visita al Dragão. El Porto ganó la Primeira Liga, la temporada pasada, apoyándose en gran medida en una defensa sólida. Las estadísticas de Diogo Costa lo reflejan claramente: el portero registró 21 partidos sin recibir gol en la liga, la mejor racha de su carrera. En casa, los locales seguramente intentarán volver a jugar con disciplina y evitar que el City imponga su habitual estilo de fútbol. Por primera vez desde la temporada 2015–16, el Manchester City inicia la Champions League sin Pep Guardiola. Enzo Maresca heredó un equipo que ha cambiado considerablemente: Rodri y Bernardo Silva, dos de las piezas clave del City en los últimos años, dejaron el club este verano. En su lugar, empieza a tomar forma una nueva sociedad en el mediocampo, pero un pilar fundamental sigue intacto. Erling Haaland continúa liderando el ataque, y puede bastarle un solo momento para definir el resultado del partido. Cuotas de 1xBet: Porto – 4.38, empate – 3.98, Man City – 1.83.

Liverpool vs Atlético: vuelve a subir la temperatura en Anfield

El Liverpool no llega en su mejor momento al arranque de la Champions League. En sus dos primeros partidos de la Premier League, el equipo de Andoni Iraola no consiguió ganar y tuvo que venir de atrás en ambas ocasiones. Tras la salida de Mohamed Salah y el cambio de entrenador, este renovado Liverpool todavía está buscando definir su estilo de juego. Los Reds tendrán que iniciar su campaña europea ante un rival que recientemente les causó bastantes problemas. Hace un año, el Atlético perdió 3-2 en Anfield solo después de que Virgil van Dijk marcara en el tiempo añadido, y posteriormente llegó hasta las semifinales de la Champions League. Julián Álvarez sigue siendo la principal amenaza ofensiva del conjunto madrileño, tras registrar diez goles y cuatro asistencias la temporada pasada. Cuotas de 1xBet: Liverpool – 1.75, empate – 4.12, Atlético – 4.73.

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