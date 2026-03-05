$!Wendy’s proyecta abrir 12 restaurantes en Sinaloa; iniciaría en Mazatlán

La cadena internacional de comida rápida Wendy’s proyecta su llegada a Sinaloa con la apertura de 12 restaurantes, iniciando operaciones en Mazatlán.

De acuerdo a la Secretaría de Economía estatal, el titular de la dependencia, Feliciano Castro Meléndrez, sostuvo una reunión con Rodolfo Silveyra Muñoz, CEO de WS Pacific, empresa que impulsa el proyecto.

La inversión estimada sería de 14 millones de dólares y el plan contempla además la generación de alrededor de 400 empleos en la entidad conforme avance la instalación de los establecimientos.