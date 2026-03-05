$!Wendy’s proyecta abrir 12 restaurantes en Sinaloa; iniciaría en Mazatlán

La cadena internacional de comida rápida Wendy’s proyecta su llegada a Sinaloa con la apertura de 12 restaurantes, iniciando operaciones en Mazatlán.
De acuerdo a la Secretaría de Economía estatal, el titular de la dependencia, Feliciano Castro Meléndrez, sostuvo una reunión con Rodolfo Silveyra Muñoz, CEO de WS Pacific, empresa que impulsa el proyecto.
La inversión estimada sería de 14 millones de dólares y el plan contempla además la generación de alrededor de 400 empleos en la entidad conforme avance la instalación de los establecimientos.
Durante el encuentro se abordaron detalles sobre la posible expansión de la marca en Sinaloa, comenzando con su primera sucursal en Mazatlán y posteriormente en otras ciudades de la entidad.
Hasta el momento no se han dado a conocer fechas específicas para el inicio de operaciones ni las ubicaciones donde se instalarían los restaurantes.
De acuerdo al comunicado, durante la reunión, Castro Meléndrez reiteró el respaldo de las autoridades estatales y del Gobernador Rubén Rocha Moya para facilitar la llegada de proyectos que impulsen el desarrollo económico y el bienestar de las familias sinaloenses.