MAZATLÁN._ El encargado del despacho de la Secretaría de Turismo en Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas, manifestó que ya empiezan a verse los resultados de las estrategias turísticas de unificación de marca en el caso del destino Mazatlán y otras implementadas para darle confianza al turista de que visite el puerto y sus comunidades rurales.

De acuerdo a un comunicado, Velarde Cárdenas informó que una noticia muy imponente, es que se mantienen varias de las convenciones programadas para el puerto y otras que se han reprogramado para inicios del 2025, gracias al trabajo coordinado con el Centro de Convenciones y los mismos organizadores.

Refirió que la próxima semana se llevarán a cabo aquí, dos convenciones muy importantes, que incluyen una de Compaq y un Congreso Internacional de Bioquímica a la que vienen mil 500 asistentes, y en el que estará presente el ganador del Premio Nobel en Bioquímica.

Entrevistado al término de la instalación en este municipio de la Mesa de Diálogo para la Seguridad y Desarrollo Económico, convocada por diputados locales, con la Diputada Tere Guerra, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa a la cabeza, Velarde Cárdenas ponderó que es con estas acciones de coordinación y otras que se han mantenido con el sector turístico, como se han logrado resultados positivos.

“Esto se está haciendo pasándoles la información certera de lo que está sucediendo Ahorita veo con muy buenos ojos esta coordinación con con los diputados, para poder atender esta queja principal que son los flujos de llegadas vía carretera, porque hay que mencionarlo más del 85 por ciento del turista que llega a Mazatlán viene vía carretera, pero también la gente que viene por aeropuerto y requiere confianza de que llegará bien a la ciudad”, indicó, al referirse a la petición de puntos de seguridad en accesos a la ciudad y cruces estratégicos, planteada por los empresarios.

En cuanto a la campaña de destino, el funcionario estatal habló de salir todos con un solo mensaje, destacando la marca Mazatlán y las bondades que han llevado a que el destino tenga resultados extraordinarios en los últimos años, y el hecho de que Sinaloa es un Estado de gente trabajadora, que busca la paz.

En este sentido, ponderó, es importante no caer en la psicosis digital que ha hecho que la misma gente local no salga a restaurantes o centros nocturnos, mandando un mal mensaje de lo que aquí está ocurriendo.

“Invito al mercado local a que sean, uno, turistas en su ciudad y dos que visite nuestros pueblos señoriales y pueblos mágicos. No hemos tenido ningún incidente en la carretera en el corredor turístico de El Habal- la Noria y El Quelite, no hemos tenido ningún incidente en Mazatlán entonces la gente puede salir con confianza puedes salir a visitar los restaurantes, los bares, la zona turística, porque también el mismo mercado local somos los que no estamos encargando de mandar una mala señal” expresó el encargado del despacho de la Sectur Sinaloa.

Velarde Cárdenas habló además de los eventos públicos, como es el tema béisbol, donde está por la inaugurarse la Liga Mexicana del Pacífico en los cuatro estadios que tiene Sinaloa, que son espacios que como ha dicho el Gobernador Rubén Rocha Moya, también tenemos que ir recobrando.

En Sinaloa, insistió, los buenos somos más, sin dejar de mencionar que en la parte de seguridad, el gobierno en sus tres niveles y con toda la coordinación, está haciendo también su parte.