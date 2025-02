Igual que EU, Canadá declara a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas

El gobierno de Canadá anunció que clasificó a siete grupos criminales transnacionales, entre ellos cinco cárteles mexicanos, como organizaciones terroristas extranjeras, siguiendo los mismos pasos que el gobierno de Estados Unidos.

El ministro de Seguridad Pública de Canadá, David McGuinty, señaló que estos cárteles juegan un papel clave en la producción y distribución de fentanilo en su territorio. Además, de que esparcen miedo en las poblaciones locales usando “violencia extrema” y que son conocidos por el tráfico de personas, drogas y armas ilegales.

El ministro de Seguridad Pública canadiense declaró que los cárteles que serán clasificados como organizaciones terroristas se escogieron basados en “evidencia, inteligencia y la ley”. Aseguró que aún se encuentran evaluando si añaden a la lista algún otro grupo que podría significar un riesgo.

Las organizaciones criminales designadas como grupo terrorista son: Cártel del Golfo, la Familia Michoacana, cárteles Unidos, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, la MS-13 (La Mara Salvatrucha) y TdA (Tren de Aragua).

La clasificación prohibirá a cualquier persona en Canadá mantener alguna relación con estas organizaciones, así como financiar, viajar o reclutar para ellas. Además, los bancos congelarán las cuentas que posean los cárteles.

Trump amenaza a Canadá con aranceles como medida de presión

La clasificación de cárteles como organizaciones terroristas por parte de Canadá llegó luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designara como organizaciones terroristas a cárteles mexicanos e impusiera aranceles del 25 % a todos sus productos.

“En Canadá está creciendo la producción de fentanilo, y el año fiscal pasado se incautó suficiente fentanilo en la frontera norte como para matar a 9.8 millones de estadounidenses. Además, los cruces fronterizos ilegales desde Canadá alcanzaron nuevos máximos históricos cada año durante los últimos cuatro años fiscales”, dijo.

Dichos aranceles fueron pospuestos bajo la condición de que tanto México, como Canadá ofrezcan resultados en la lucha contra la migración irregular y el tráfico de fentanilo.

EU declara seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas

Este jueves 20 de febrero el gobierno de Estados Unidos publicó en su Registro Federal la designación de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas-

La lista incluye a ocho organizaciones criminales entre las que se encuentran seis mexicanas: el Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Carteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y La Nueva Familia Michoacana.

Además, está incluida la banda criminal de Venezuela conocida como Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha de El Salvador.

Con esta medida se busca ampliar las facultades de EU para sancionar económicamente a líderes y cómplices de los cárteles, con el argumento de que son una amenaza para la seguridad norteamericana.

La medida se adoptó luego de que Trump firmó una orden ejecutiva en su primer día de mandato para declarar como organizaciones terroristas a los cárteles de la droga mexicanos, a los que acusa, entre otras cosas, de fabricar el fentanilo, un opioide sintético, que causa estragos en Estados Unidos.

Sheinbaum adopta medidas contra nueva clasificación de cárteles de EU

Durante la conferencia matutina de este 20 de febrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviará al Congreso dos iniciativas de reforma constitucional para impedir la injerencia de otras nacionales en el territorio mexicano y castigar a las personas extranjeras que trafiquen armas en el país.

Las nuevas reformas llegaron como respuesta a la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas en Estados Unidos.

“Nosotros no negociamos la soberanía, como lo dije, esta no puede ser una oportunidad por parte de Estados Unidos para invadir nuestra soberanía, entonces ellos pueden ponerles el nombre que ellos decidan pero con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión”, dijo.

Además, compartió que la Secretaría de Relaciones Exteriores ampliará la demanda que presentó en 2021 contra fabricantes y distribuidoras de armas a las que acusa de proveer a grupos de delincuencia organizada.

En enero de este año, el Departamento de Justicia publicó un informe que señala que el 74 % de las armas incautadas en México entre 2017 y 2021 provenían de Estados Unidos.