Sin embargo, el activista y defensor de derechos humanos, Óscar Loza Ochoa, aseguró que el Gobierno estatal no envió el apoyo emocional a las comunidades como lo habían prometido, abandonando a la generación de estudiantes que vivieron ese suceso violento.

“No solamente se van a quedar tatuados con lo que sucedió ese día 5 de enero, el problema es que si no hubo un esfuerzo para sanar los traumas que deja una situación crítica como esa pues no sé espero que evolucione positivamente para muchos. Puede haber reacciones negativas frente a la situación que se presentó ese día, en el comportamiento futuro de esos niños y jóvenes”, expresó.

“Creímos que una sí nos la iban a atender, que era la de enviar psicólogos, trabajadores sociales allá al pueblo de Jesús María buscando sanar a la generación que estaba en primaria y en secundaria, pero nunca la enviaron”, mencionó.

En ese sentido, los testimonios de los jóvenes alumnos recabados por Sipinna se dividieron en apoyo al crimen organizado y desconfianza en las autoridades de seguridad, y otros más al cese al fuego, odio a los capos y ganas de querer huir de su comunidad.

“El helicóptero estaba tirando balazos, los militares no lo cuidan a uno, hirieron a un amigo mío adrede. Quiero que vuelvan los que nos cuidaban antes de que agarraran a Ovidio Guzmán. Quiero que los militares dejen de venir al rancho, no nos caen bien y no los queremos aquí”, escribió un estudiante de 13 años.

“Que se vaya el gobierno de la comunidad, les tengo miedo. Le tengo pavor al gobierno porque disparaban sin pensar en nosotros los ciudadanos de la comunidad”, dijo un adolescente de 15 años.

“Me gustaría que se reparara el arco de la entrada, está muy dañado y quisiera verlo como antes, quisiera que se borrara cada marca de balas que quedaron”, subrayó una adolescente de 12 años.

El profesor Catarino Escobar que imparte la clase de historia en una secundaria al sur de Culiacán opina que los recientes acontecimientos afectan al aprendizaje de los alumnos pero no siempre es determinante en su rendimiento académico.

Además, subrayó que el entorno social actual, marcado por la violencia en la calle, en el hogar y en las redes sociales, afecta a los niños y pese a ello se espera que sigan adelante, como las generaciones anteriores lo han hecho.

Destacó que la mejor educación es la enseñanza de los valores y no solo se trata de acumular contenido académico.

“Afecta en el aprendizaje del alumno, sí afecta, en tanto en lo emocional pero no es algo digamos justamente significativo, por estas cosas que planteo, la primera de que el joven trata de si no hay clases mejor y otra de que aunque llenes al niño de mucho contenido la mejor es la práctica de los valores y estamos viendo que en la calle hay violencia, en las casas hay violencia, en las redes sociales hay violencia, entonces el niño está inmerso en la violencia y pues a pesar de ello y con violencia tiene que salir adelante así como hemos salido también todos nosotros”.

Explicó que pese a los hechos violentos en la ciudad de Culiacán, los días posteriores a estos no generan una discusión grupal ni cuestionamiento por parte del estudiantado.

“En mi clase, ocurre un evento digamos, y al otro día, al menos conmigo no se platicó nada, no se salió el tema, desconozco si con otros maestros, pero al menos conmigo se dio la clase normal”.

Añadió que, previo al inicio del ciclo escolar, les brindaron capacitaciones en cuanto a estrategias de prevención de hechos violentos , sin embargo, por la premura en la que se suscitó la violencia en medio del inicio del ciclo escolar, no han puesto en práctica algún tipo de simulacro.

“Como estamos empezando el ciclo escolar habíamos tenido ya capacitación y al empezar también tuvimos pero no se han llevado a cabo digamos como especies de simulacros, como un protocolo. Sí existe, pero digamos que como está empezando el ciclo escolar no se han puesto en práctica”.

Desde tiempo atrás la sociedad sinaloense se ha ido acostumbrando a la violencia, en cierta manera la ha normalizado, porque hay quienes celebran y les agrada que haya una narcocultura, además poco hacen las autoridades por garantizar la seguridad expresó Gloria, mamá de una niña con autismo que fue consultada por Noroeste.

“Aunque hacen su trabajo también sabemos que no son lo más efectivo y que en realidad nunca está garantizada la seguridad, ni en este sexenio, ni anteriores por algo que sea oficial, más bien las cosas llegan como a un equilibrio, a una normalización y ya cada quien se rasca con sus uñas”.