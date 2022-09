$!Aguacate: el oro verde que borra del mapa bosques del occidente de México

“Tumbaron árboles que tenían muchas décadas sin tocarse, herencia de mi padre y mi abuelo; parece que no hay nadie que los pueda detener”, se quejó amargamente el dueño del rancho durante una asamblea de la Unión Ganadera Regional de Jalisco, el 29 de abril de 2022, en Guadalajara. Ahí estaba la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del estado, Ana Lucía Camacho. El hombre sólo obtuvo vagas promesas.

Para los habitantes de ese rincón de la Sierra de Cacoma, municipio de Cuautla, Jalisco, el episodio no fue una novedad. Los bosques que se encontraban en los terrenos contiguos habían sido tumbados bajo el mismo patrón y para el mismo fin: transformar esos sitios en huertas de aguacate.

Él andaba fuera del País, pues es migrante, como buena parte de los oriundos de Cuautla, famosos en Estados Unidos por sus restaurantes de comida mexicana.

El hombre que cuida sus terrenos le llamó para comunicarle la noticia: desconocidos invadieron el rancho y talaron un rodal de viejo crecimiento, término que se usa para identificar un conjunto de árboles altos, robustos y con décadas de existencia. “Ese día lloré de frustración, de rabia.

Era un patrimonio que yo quería mucho y buscaba convertir en un espacio de cabañas para ecoturismo. Era mi plan de retiro”.

Cuautla es un municipio poco poblado, ubicado al oeste de Jalisco. Sus bosques de coníferas localizados en las áreas serranas se han conservado durante años. Eso cambió en la última década, cuando a estas tierras llegó la fiebre del aguacate (Persea americana) que se ha ido expandiendo por varias regiones boscosas de México y que, en muchos casos, como en esta zona, llega acompañada del control territorial de mafias del crimen organizado que se presentan como parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual emergió de una escisión del Cártel de Sinaloa, entre 2010 y 2012.

“Están arrasando con todo. Han comprado, a las buenas o a las malas, la madera y los ranchos. Ellos —explica el migrante de Cuautla— ponen el precio y si no lo deseas vender, de todos modos se lo llevan. Luego, llegan con los aguacates... es un negocio que controlan completo”. En su caso, por su ausencia no se dio una negociación, pero eso no salvó a su bosque.

La fiebre del aguacate llegó desde Michoacán, invadió completamente la región sur de Jalisco, y ahora crece en lugares como la Sierra de Cacoma, que corre paralela a la costa en el occidente de México, donde grupos delictivos controlan la mayor parte de las actividades económicas.