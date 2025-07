$!Animales en peligro de extinción mueren ahogados por fallas ambientales y técnicas en el Canal de la Patria en Argentina

Texto: Emilia Delfino

En Argentina, la obra denominada Canal de la Patria, un canal de riego que se extiende por unos 250 kilómetros en la provincia de Santiago del Estero, se ha convertido en una trampa mortal. Cientos de animales -se calcula un mínimo de 250 en seis meses-, incluso especies en peligro de extinción, han muerto ahogados ante la inacción de las autoridades nacionales y provinciales.

“Al construirse con cemento, los animales entran al canal a tomar agua, en medio de una región seca, pero luego no pueden salir. No cuenta con corredores de fauna. Cuando se empezaron a dar los ahogamientos se instalaron como medidas de mitigación ciertas escaleras. Pero la verdad es que las escaleras no eran adecuadas para que los animales puedan salir”, afirmó Cristian Fernández, coordinador de Asuntos Jurídicos de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).