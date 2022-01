$!Asesinar en Sinaloa ya ‘pasó de moda’, advierte activista de Sabuesos Guerreras

María Isabel Cruz no tiene dudas en soltar una respuesta en cuanto termina de escuchar la pregunta de ¿a qué cree que se deba que en Sinaloa haya más desaparecidos que asesinatos?

“Híjole, creo que si no hay cuerpo, no hay delito, entonces es también una manera de que el Gobierno pudiera frenar un poco, pues no frenar, sino sus cifras maquillarlas, maquillar sus cifras para que sus homicidios no suban y pues las desapariciones no cuentan, no hay números, no sabemos en realidad cuántos desaparecidos hay; hablamos en cifras sólo las que denuncian, pero y ¿las que no?, siento que será eso, un maquillaje del gobierno”, expresa.





- ¿Crees que el gobierno lo sugiere?

Sí, yo pienso que sí, porque la delincuencia no actuaría sin la aquiescencia del Gobierno, entonces tendrían que estar en conjunto, que ahorita ya no sabes si te cuidas del gobierno o te cuidas de la delincuencia, entonces ellos trabajan en conjunto, definitivamente y es la única manera para maquillar números.



Cruz es la líder del colectivo de personas que buscan a sus familiares desaparecidos. Sabuesos Guerreras, y que ella misma fundó después de que el 26 de enero de 2017, su hijo Yosimar García Cruz fuera privado de su libertad y desaparecido.

A su domicilio de la Colonia Infonavit Humaya llegó un convoy de un par de vehículos con varios hombres armados y con la cara cubierta con capuchas. Fue poco antes de las 20:00 horas.

En ese momento, Yosimar fue el tercer agente que había sido privado de la libertad en circunstancias parecidas, otros mandos fueron atacados y asesinados saliendo de la corporación o llegando a su casa. Hay otros más, como Yosimar, cuyos restos no han sido localizados.





- ¿Por qué razones ustedes han conocido que desaparecen a una persona?

Pues hay muchos factores, yo creo que los principales, los que hemos visto, estudiado, checado, analizado, en cada desaparición, está la delincuencia, primero, la delincuencia organizada; pongamos 10 desapariciones, hay cuatro a manos del gobierno, si estamos de acuerdo que tal vez la delincuencia actúa más, pero es con el permiso y con la aquiescencia del Estado; de otra manera, pues no lo harían, sola no puede actuar, tiene que tener aliados y creo que el gobierno es uno de ellos.





El 16 de junio de 2021, la Fiscalía General del Estado encendió la Alerta Ámber por la desaparición de cuatro jóvenes entre 13 y 15 años de edad, que salieron de sus domicilios desde el día 14 y ya no regresaron. Según las fichas, los desaparecidos son los hermanos Jesús Vicente Manjarrez Valdez, de 15 años; y Kevin Alfredo Valdez Meza, de 13 años; de la Colonia Jesús Valdés; además de Joshuan Antonio Jurado Morgan, de 14, y Gerardo Esteban Urbano Sánchez, de 15 años, ambos de la Colonia Bicentenario.

Pero el problema no es exclusivo de Culiacán, pues el 19 de agosto de 2021, en Navolato, decenas de familiares y amigos de Luis Carlos García realizaron una marcha para exigir su regreso con vida, después de haber sido detenido por agentes de la Policía Municipal.