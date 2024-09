“Amigos de mi niño que se habían ido hasta la zona sur de la ciudad y no tenían como regresar hasta la mañana siguiente, sin dormir toda la noche, con el miedo, la congoja, decidieron no ir, no arriesgarse”.

Por el contrario, las mamás de Culiacán han insistido en que no hay garantías de seguridad para llevar a los menores a clases, como en el caso de Orely, mamá de dos niños de 11 y 6 años, quien dijo, la violencia no es un tema que se toca en su hogar.

“De hecho en mi casa no se comenta absolutamente nada, todo se mantiene bajo discreción, solamente los adultos somos los que manejamos el tipo de información, precisamente para que no haya miedo en los niños, no se alarmen por una situación que no les compete”.

Además del enfrentamiento en La Campiña, ese lunes continuó la violencia en la salida sur de Culiacán, sobre la carretera México 15, donde fue localizado un hombre sin vida con impactos de bala y tres vehículos baleados; en Costa Rica, quedaron varados una decena de vehículos blindados; fue asegurada una camioneta en Villa Juárez, Navolato; en Portaceli, Culiacán resultó una persona muerta, otra herida y una camioneta incendiada; a las afueras de una tienda de conveniencia por el bulevar Agricultores y la carretera a Sanalona un joven asesinado; y en Potrerillos del Norote, Elota pobladores reportaron detonaciones de arma de fuego; además la Fiscalía General de Sinaloa registró una denuncia por robo de vehículo.