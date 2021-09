$!Autos chocolate: Una promesa presidencial al borde de la corrupción

Muchos autos chocolate no son aptos para circular porque fueron rescatados de accidentes o inundaciones en Estados Unidos y Canadá, según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

La mayoría no cumplen con las condiciones mecánicas y entraron a México de contrabando, o con un amparo para evitar revisiones y aranceles.

No todo es caos y destrucción en la nación chocolate.

Entre mayo y agosto, la policía de Tijuana remolcó 712 autos en la garita de San Ysidro, en operativos de apoyo a autoridades migratorias, aunque la policía no supo decir cuántos fueron usados para buscar asilo.

No está claro cuántos migrantes usan estos autos para ingresar a Estados Unidos.

No recuerda cuántas familias alcanzaron a pedir asilo, “pero éramos varios”, dijo.

Raymundo y María Viridiana no respondieron a solicitudes de entrevista para este reportaje.

Pérez Tejada dijo en entrevista para este reportaje que en las aduanas donde trabajó no se importaban autos y que no ha sido requerido por ninguna autoridad.

Los ex administradores señalados por la UIF son Alejandro Miramontes Armenta, David Pérez Tejada, Raymundo Jiménez Lázaro y María Viridiana Soria Amador.

El cartel presuntamente está integrado por cuatro ex administradores de aduanas y Ruiz.

“Los amparos no sólo provocaron un fuerte daño al fisco, sino también hubo una afectación al medio ambiente y a las condiciones de seguridad de la población”, dijo Guillermo Rosales, director de la AMDA.

La UIF en su investigación presume que “todos ellos fueron nombrados o confirmados por Peralta en sus posiciones con la intención de que continuarán operando los esquemas de corrupción de los que Peralta presuntamente se habría beneficiado”.

El supuesto “capo” es Alejandro Miramontes, exadministrador de aduanas en Torreón, Ciudad Juárez y Mexicali, de acuerdo con la investigación federal.

Miramontes no ha sido denunciado por estos hechos, pero la UIF planea presentar la denuncia, informó la institución en consulta oficial para este reportaje.

Entre 2004 y 2019, Miramontes Armenta habría participado en operaciones financieras superiores a los 261 millones de pesos, según documentos públicos, pero en sus declaraciones patrimoniales como funcionario sólo reportó créditos por 600 mil pesos.

Miramontes no respondió a dos solicitudes de entrevista.

El ex funcionario Ricardo Peralta dijo en entrevista que desconoce la investigación. “Tengo un año que salí del servicio público y no he sido notificado”.

Investigadores de la UIF no descartan que en aduanas como Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, actuaran igual que el cartel aduanal de Baja California.

Hay por lo menos 17 denuncias abiertas contra exfuncionarios aduanales en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, confirmó la institución.

Hoy, las aduanas son administradas por militares, luego de que el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador anunciara la creación de la Agencia Nacional de Aduanas.

“Tenemos que combatir el contrabando (...), la introducción de drogas, la evasión fiscal, y limpiar todas las aduanas del país”, dijo el presidente en una conferencia en julio.