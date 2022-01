Bosques más vulnerables a plagas: un efecto del cambio climático que ya se observa en México

Los culpables de que miles de árboles mueran a destiempo son las plagas fortalecidas por los efectos del cambio climático. Las sequías cada vez más recurrentes e intensas debilitan a los árboles y éstos no pueden defenderse de insectos como los escarabajos descortezadores que, además, proliferan con temperaturas más altas.

En los últimos dos años, ha ido en aumento la superficie forestal impactada por las plagas: en 2019 fueron 45 774 hectáreas y para 2020 se alcanzaron las 47 807. Estas cifras corresponden solo a las áreas notificadas por ejidos, comunidades o técnicos forestales; así que los números podrían ser mayores si se toman en cuenta aquellos bosques que no son resguardados por ninguna comunidad.

“Los árboles se debilitan por la mayor temperatura y poca lluvia, pierden agua, cierran sus estomas (poros o aberturas del tejido epidérmico de las plantas) y no producen fotosíntesis”, explica Erika Gómez. Ahora, como hay menos frío, precisa la investigadora, estos escarabajos que han vivido siempre en el bosque, tienen más ciclos de reproducción, proliferan y matan a miles de árboles.

Los árboles sanos tienen mecanismos naturales para defenderse del ataque de estos insectos: secretan savia o resina que forman pelotitas y tapan los hoyos hechos por los intrusos. Los escarabajos quedan atrapados o son expulsados del tronco. Sin embargo, las recurrentes sequías provocan que los árboles sean más vulnerables a las plagas, porque no pueden secretar el líquido que les ayuda a defenderse.

En el bosque del ejido La Estancia, donde hay árboles jóvenes que aún lucen troncos delgados y que se deberán talar por tener plaga, Ángel López Barrios, director técnico de la Asociación de Silvicultores de la Región Forestal Pachuca Tulancingo, muestra el daño que hace el insecto: en un tronco, ya sin corteza, se ven los caminitos que traza el escarabajo, un insecto negro de no más de un centímetro.

Ángel López Barrios, director técnico de la Asociación de Silvicultores de la Región Forestal Pachuca Tulancingo, explica que en el ejido La Estancia, alrededor de 25 hectáreas están dañadas por el escarabajo descortezador. La superficie con plaga no está toda junta, se trata de manchones o árboles que están en diferentes áreas. Eso afecta todo el manejo forestal en el ejido.

Además de construir brechas cortafuego y reforestar, los ejidatarios están al tanto de que el bosque se encuentre en buenas condiciones, que los árboles no presenten enfermedades o plagas.

Los ejidatarios lamentan que a las comunidades forestales no se les otorguen ayudas gubernamentales para combatir las plagas. “Piensan que tenemos grandes ganancias (con el aprovechamiento de la madera) y que podemos invertirlas en el saneamiento. No es así, nosotros invertimos mucho en cuidar el bosque, en las brechas corta fuego, por ejemplo, hicimos 30 kilómetros este año y fueron 200 mil pesos (alrededor de 9800 dólares)”, explica Felipe González Muñoz, presidente del comisariado del ejido La Estancia.

Las comunidades forestales hacen, por lo tanto, un llamado a los gobiernos federal y estatales para que volteen a ver los bosques. “Nosotros hacemos lo que podemos para controlar las plagas: derribamos, fumigamos, descortezamos, enterramos la corteza, pero necesitamos recursos para un combate más efectivo, y no sólo por nosotros, el bosque debería interesar a todos”, dice Felipe González.

“Son muchas las actividades: reforestación, conservación, mantenimiento de zonas, combate a las plagas y a los incendios. Son recursos que se invierten y esto es un beneficio para todos, si muere el arbolado no hay captura de dióxido de carbono, no hay agua”.

Esto no sucedía antes, precisa López Barrios, porque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) daba las autorizaciones de aprovechamiento forestal (los árboles que se pueden cortar en un año y en qué áreas) y las de saneamiento (trabajos para controlar las plagas y enfermedades del bosque); si era necesario cortar árboles plagados estos solo se restaban a los que estaban considerados en el aprovechamiento.

Lo que sucede, explican los ejidatarios, es que el saneamiento se hace por polígonos, pero cuando ya se hizo el de un área, resulta que el árbol de junto, que no estaba considerado en el inventario para derribo, ya tiene plaga. Así que se debe emitir otro informe, esperar la visita de verificación y la autorización para las nuevas talas. Ese proceso puede tardar hasta más de un mes. En ese tiempo la plaga ya avanzó a otras zonas del bosque.

En 2018, la Conafor contó con un presupuesto de 3 991 393 228 pesos (alrededor de 193 millones de dólares), de acuerdo con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación. En 2021, el monto fue de 2 440 956 124 pesos (118 millones de dólares). Mongabay Latam solicitó entrevista a la Conafor, pero no tuvo respuesta.

“Antes cuando había un foco de infección, los técnicos y la gente del ejido lo controlaban rápido. Se retiraba el producto y se ponía a cargo de la anualidad (del aprovechamiento permitido por año). Ahora no nos permiten extraer la madera plagada con remisiones de árboles de aprovechamiento. Se necesita la autorización de la Conafor. Tenemos que hacer el informe, esperar a que vengan a hacer la visita de verificación, a que emitan la notificación de saneamiento y la plaga no espera, la plaga se dispersa”, dice Felipe González.

El gusano defoliador no había llegado antes a esta área de la Sierra Juárez. Su presencia es un efecto muy marcado del cambio climático, explica Herrera. “Este insecto era de zonas bajas y ahorita lo encontramos hasta 2800 o 3000 sobre el nivel del mar. Antes estaba sólo debajo de los 2000 metros, pero de unos cinco años para acá se ha visto favorecido por el aumento de la temperatura. Ha migrado y se ha adaptado”.

Artemio Aquino, técnico de la Ucosij, explica que primero sólo había presencia de la plaga de defoliadores en tres comunidades, en una superficie no mayor a 3200 hectáreas. Pero para el segundo año, la plaga se incrementó casi 100% por el cambio climático y migró a otras comunidades. “Para el tercer año ya teníamos un problema fitosanitario, casi una contingencia. Ya la afectación era en 13 comunidades y 12 mil hectáreas”.

Hace cinco años, en la Sierra Juárez en Oaxaca, otro insecto se volvió una plaga: el defoliador, un gusano que se come las hojas de los árboles. “Al quedarse sin hojas, el árbol no puede elaborar su alimento a través del proceso de fotosíntesis, entonces muere”, explica Manuel Herrera, de la Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapotecos-Chinantecos (Uzachi).

El defoliador (Zdiprino haudeni) es un insecto que se come las hojas de los árboles.

Una vez hecha la aspersión con helicóptero, lo que hacen las comunidades son trabajos complementarios de saneamiento, con aspersión terrestre. El mismo producto se aplica con bombas y parihuelas, porque en algunas zonas la vegetación es tan espesa, que el producto no llega hasta las partes bajas.

La otra plaga que afecta a los bosques es el muérdago, planta parásita que absorbe el agua y los nutrientes del árbol hospedador. En la Sierra de Juárez, tienen problemas con el muérdago verdadero y el enano (de hojas pequeñas y escamosas); aunque su ataque no es tan grave como el del descortezador o el defoliador, de hecho, los árboles pueden vivir años con este incómodo huésped, pero las comunidades prefieren quitarlo, para mantener la salud de sus bosques. Retirarlo es complicado. Hay que subir unos 30 o 40 metros en los árboles, lo que es riesgoso y costoso: entre 500 y 800 pesos (entre 25 y 40 dólares) por cada pino, precisa Herrera.

En esta zona de Oaxaca también luchan contra el descortezador, aunque su presencia es menor. Aquino precisa que este escarabajo siempre ha estado en la región, pero se había logrado mantener bajo control, en cambio el defoliador no había sido un problema.

Jazmín Dávila López, ejidatarias de La Estancia, explica que el ejido tiene certificaciones que se han ganado a pulso, como la Forest Stewardship Council (FSC), la cual avala que realizan un aprovechamiento forestal sustentable. “Nos costó más de diez años las gestiones para obtenerla. Vino el gobernador y nos hizo entrega de la certificación, pero lo que no nos dan son recursos para el saneamiento. Cuando en el municipio hay problemas graves por esta plaga”.

“Los gobiernos no le están poniendo el interés necesario al problema de las plagas, aquí estamos prácticamente solos peleando con ellas, ni recursos dan para el saneamiento. Y sí, a nosotros nos afecta, pero el principal afectado es el bosque. Teníamos planeado sembrar 20 mil plantas nuevas y sólo logramos 11 mil, por estar con lo del saneamiento; en realidad deberíamos meter unas 50 mil, porque hay claros muy grandes, pero ¿con qué recursos?”, lamenta Felipe González.

José Sotero, ejidatario y jefe de monte de La Estancia, dice que la situación para ellos es alarmante: “Llevamos 40 años trabajando aquí, en este bosque, cuidándolo, somos un ejido certificado internacionalmente por el manejo forestal que tenemos y todo eso se puede ir a la basura. Si se afecta el bosque, el principal problema va a ser ambiental y de captación de agua, eso nos debería interesar a todos, a los gobiernos, hasta las empresas como las refresqueras o las cerveceras que se aprovechan de los recursos hídricos”.

El problema se puede agravar, advierte Jazmín Dávila, al pie de la fosa donde llevan los troncos de los árboles jóvenes ya muertos: “Llevamos dos años con el grave problema de la plaga. En 2021 nos ayudó un poco que fue un año medio llovedor, la sequía no fue tan intensa, pero no sabemos cómo venga 2022. Si el gobierno no da recursos y agiliza los permisos, el bosque, este pulmón de la región, estará en un problema peor”.