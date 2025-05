Buena noticia para los elefantes marinos: una colonia en Chile duplicó sus individuos tras padecer la gripe aviar

Durante estas inspecciones, los investigadores clasifican a los elefantes según su edad y género, lo que ayuda a entender la composición poblacional de la colonia. Sin embargo, dependiendo de la posición en la que se encuentren en el suelo, algunos individuos no pueden ser identificados, por lo que se registran como “sexo no determinado”, explica Constanzo.

Los elefantes marinos pasan la mayor parte de su vida en el agua y solo salen a tierra para reproducirse y para cambiar su pelaje en un proceso que dura aproximadamente un mes. En este tiempo no entran al agua para alimentarse, lo que hace que cualquier alteración que aumente su consumo de energía sea problemática, afirma Arredondo. Por esto, para contar a los elefantes marinos, los investigadores desembarcan en la playa y caminan manteniendo una distancia “que no altere” el comportamiento de los animales.

