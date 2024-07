México es considerado un país de serpientes. Presentes en su mitología y hasta en el escudo de la bandera, estos reptiles son un emblema para la identidad nacional. Sin embargo, a pesar de su importancia cultural y ecológica, el país no es la excepción respecto a las presiones humanas que las mantienen en peligro.

Ejemplar de cascabel de cola negra mexicana (C. m. nigrescens) de La Comarca Lagunera, México.

“Estas toxinas actúan de diferentes formas”, explica el biólogo. “Hay algunas que afectan el sistema nervioso periférico, hay otras que afectan el sistema circulatorio o que afectan ciertos tipos de células o tejidos. Nuestra línea de pensamiento fue: si estos animales tienen toxinas y venenos que actúan de manera muy específica, nosotros podríamos aprovechar esta actividad de tal manera que no actúen como una toxina en sí, sino como un fármaco”.

El biólogo Jorge Jiménez Canale con una serpiente de cascabel. Estas especies presentan un gran camuflaje con su ambiente, por lo que se ha reportado un gran número de mordeduras a personas que llegan a pisarlas al no darse cuenta de que se encuentran ahí.

¿Cómo se logra esto? El científico parafrasea a Paracelso, médico suizo del siglo XVI: “La dosis hace el veneno”. Es decir, conociendo las dosis precisas a las cuales estas toxinas pueden llegar a afectar a células cancerígenas, se puede comenzar a trabajar en el desarrollo de un potencial fármaco.

“Nuestro proyecto no solamente investiga esto”, explica Jiménez Canale. “También desarrollamos un sistema de encapsulamiento de toxinas del veneno en nanopartículas —como unas especies de pelotitas muy pequeñas, que no se ven al ojo vivo— de tal manera que podemos hacer una liberación sostenida y muy controlada de estas toxinas, para que no las tengamos circulando de manera libre y provoquen una reacción alérgica, sino que tengamos dosis muy pequeñas que se pueden dirigir de manera pasiva hacia sitios de interés, en este caso, hacia células de cáncer”.

También se descubrió que estas toxinas tienen actividad antibacteriana en algunas bacterias ESKAPE, un grupo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha determinado como las más peligrosas para la salud humana debido a la farmacorresistencia que han generado. Entre ellas se encuentra la Pseudomonas aeruginosa —una de las principales bacterias causantes de infecciones en vías respiratorias en hospitales— y Staphylococcus aureus, causante de infecciones cutáneas. Los resultados, de manera general, son prometedores para continuar investigando, pues se trata de investigaciones preclínicas que seguirán en mejora, sostiene el biólogo.