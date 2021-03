“Ya me dijeron que me contratan en una maquiladora, pero no he conseguido dinero para pagar mis papeles. Aquí no los tengo, necesito sacarlos”, agrega.

“Todo esto me lo ha dado Grecia y estamos muy agradecidas con ella”, comenta, aunque se lamenta no contar con dinero para pagar su acta de nacimiento y su certificado de primaria, documentos que necesita para conseguir un empleo.

“Ya me dejé”, afirma y suspira. “Aquí en Juárez siento que como trans me va a costar un poco más levantarme y así como niño (vestido de hombre) ya he ido al monumento (a buscar trabajo) y me han dicho que lleve papeles”.

“Era talla 28, tenía mi cabello largo, me arreglaba (con maquillaje) y me veía muy bien, tenía una cinturita”, dice la mujer trans que emigró para escapar de la persona que la obligaba a prostituirse.

Jennifer, de Centroamérica a Juárez

Organismos que observan crímenes de odio hacia la comunidad LGBTTTI, como el Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual, ubican a Chihuahua como uno de los cinco estados con más homicidios de personas trans, especialmente mujeres, en el País. El año pasado, fueron detectados 30 en la entidad.

No obstante, “Jennifer”, de 31 años, asegura sentirse más cómoda en Ciudad Juárez, donde percibe que la discriminación es menor a la que siente en el centro del país, o incluso más allá, en la frontera sur.

“La gente tiene la mente más abierta”, afirma al describir a los residentes de esta comunidad fronteriza.

Ella viene de un país de Centroamérica, el cual prefirió no ubicar debido a que su vida corre riesgo en caso de que su identidad y ubicación actual sean reveladas.

“Muchos amigos míos fueron golpeados, alguien decía que uno los acosaba y llamaban a la policía, luego la policía nos golpeaba. Me tocó llevar amigos al hospital y que no nos quisieran atender por ser gays”, relata.

“De dónde vengo no te dejan ni salir en tacones. No puedes ni siquiera vestirte de mujer cuando en cualquier esquina te agarran a golpes; por eso salí de ahí, no quería esperarme al día de mañana que amanezca muerta, además no tenía el apoyo de mi familia”, agrega.

Llegó al sur de México hace siete años, comenzó a relacionarse con personas que también eran trans. Consiguió trabajo y se sintió más tranquila.

La situación adversa que la llevó a viajar hasta esta ciudad comenzó justo hace unos cuatro meses, cuando después de haber sido abusada sexualmente decidió interponer una denuncia. Pero sufrió amenazas directas como consecuencia.

“Nada más me dijeron que si a los casos de aquí no podían ayudarles menos al mío, que yo ni de aquí era. No estamos protegidas”.

Ahora quiere cruzar a Estados Unidos, aunque tampoco, al igual que Mary, ha iniciado su trámite de solicitud de asilo debido a la pandemia.

En Casa Grecia conoció a su pareja y aunque se encuentra tranquila, enfrenta dificultades económicas por no tener trabajo.

“He ido a maquiladoras, pero además de no tener papeles, no me dejan trabajar por la cuestión de que soy trans”, asegura. “Me dicen que no podría utilizar los baños, porque tendría que usar los de los hombres y no quieren arriesgarse a que me vayan a hacer daño”.

Su intención es cruzar a territorio estadounidense, pero si no la aceptan allá, pretende arreglar su situación migratoria en México, quedarse en la frontera y laborar en algún sitio.