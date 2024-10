“El concepto ha sido utilizado por marcas y supermercados para llamar sostenible a una pesca que no es sostenible. Pensábamos que las certificaciones de sostenibilidad transformaría las pesquerías, pero por el contrario, solamente transformaron el concepto de sostenibilidad”, señala Claire Nouvian, Fundadora de la Asociación BLOOM.

Cuatro años después, los 30 investigadores publicaron el artículo científico Replantear la sostenibilidad de las pesquerías marinas en un planeta en rápido cambio, en la revista científica npj Ocean Sustainability del diario Nature. El artículo propone dos principios y once acciones, a las que han denominado ‘reglas de oro’, “que han sido pensadas para poner fin a la destrucción continua del océano por culpa de la pesca y restaurar la abundancia de las poblaciones de peces para alimentar a las generaciones futuras”, se indica en la presentación.

Por eso el uruguayo Omar Defeo, señala que “no es suficiente con dar un número”, en referencia a las cifras de capturas máximas para las especies que definen los gobiernos. “Estas cifras que utilizan los países para decir si un recurso está manejado en forma sostenible o si está sobreexplotado es un valor estimado por modelación matemática y no dice nada acerca de aspectos relevantes como la salud de los ecosistemas y el bienestar de los más vulnerables”, comenta.

Para que se cumplan los dos principios básicos establecidos para este nuevo concepto de sostenibilidad, se han definido once acciones o ‘reglas de oro’ que deben cumplirse para que una pesca sea considerada realmente sostenible.

“En el área que corresponde a Argentina, Brasil y Uruguay, en el Atlántico, estamos a un 40% de recursos explotados en forma no sostenible y otro tanto a nivel del Pacífico. La situación es alarmante, por tanto, necesitamos cambiar las estrategias de explotación porque Sudamérica posee una de las zonas pesqueras más productivas del mundo”, precisa Defeo sobre lo que está sucediendo en las pesquerías de la región.

Incorporar la protección de los ecosistemas en la gestión pesquera y excluir de la pesca especies y áreas más vulnerables también están consideradas como acciones para proteger los ecosistemas marinos. En este último punto una de las medidas que se recomienda es no pescar a más de 500 metros de profundidad con artes de pesca industrializadas a gran escala.

El experto también menciona que Chile y Perú, por la presencia de la corriente de Humboldt, son líderes en la producción de pescado, principalmente anchoveta, pero que más allá de esta pesquería no existe un manejo eficiente. “Hay abundancia de recursos, pero también hay sobrepesca basado en el concepto tradicional de rendimiento máximo sostenible —la captura máxima que se puede obtener sin agotar el recurso—. “Si a eso se le agrega la pesca ilegal no declarada y no reglamentada la amenaza se vuelve significativa para nuestra región en especies altamente migratorias como la merluza y el calamar”.

Defeo también se refiere a las flotas pesqueras que realizan las capturas en aguas internacionales, más allá de las zonas económicas exclusivas de los países de la región, “que están barriendo con todo”. Los recursos siguen siendo agotados por parte de flotas internacionales, agrega Defeo. “Eso nos afecta, por lo que requerimos mejorar la coordinación entre los países vecinos y promover una política internacional que trate de mitigar el agotamiento al que estamos sometidos por flotas que todos conocemos”.

Una mirada humana de las pesquerías

Para que se cumpla el segundo principio establecido en esta nueva visión de pesca sostenible se han establecido cinco acciones. La primera de ellas consiste en poner fin a las pesquerías que violan los derechos humanos, incluidas aquellas que amenazan la seguridad alimentaria y los medios de vida de las personas en los lugares donde pescan.