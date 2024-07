“Encontramos las colonias de coral más grandes que haya visto en toda mi vida, inclusive de las que he visto en estudios. No sólo son masivas, sino monumentales”, afirma la bióloga especializada en invertebrados marinos y técnica académica de buceo científico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Estamos en medio de una crisis climática que ofrece aumentos de las temperaturas del agua, que ya no son sólo picos que veíamos eventualmente, sino que ahora se sostienen en el tiempo. Cuando esto sucede, no permite la resiliencia del ecosistema y el proceso de blanqueamiento —que es natural frente al estrés térmico— perdura a tal punto que los corales se mueren. Esto es algo que nosotros y que los investigadores a nivel mundial y nacional estamos viendo, sobre todo, en el Caribe Mexicano”, explica Miguel Rivas, doctor en ciencias por el Instituto de Ecología de la UNAM y director de la Campaña de Hábitats de Oceana en México.

El objetivo de estas inmersiones fue determinar el estado de salud de los arrecifes, según ciertos indicadores, como la cantidad de coral vivo que se encuentra en un área determinada. Así, a través de la computadora, el equipo científico delimita el área que ocupa cada especie de coral, para obtener acumulados de tejido vivo presentes en cada cien metros cuadrados.

“Hay especies que son conformadoras de estructura 3D arrecifal y hay especies que son planas, que no son conformadoras. No es que no sean importantes, sino que no están aportando a la estructura tridimensional del arrecife. Hay que recordar que esta estructura es la que brinda la posibilidad de que sea un refugio y que haya muchísimas especies asociadas y protegidas en él. Es decir, a más estructura arrecifal 3D, más sano y más lleno de vida va a estar el arrecife”, describe Hernández.