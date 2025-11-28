$!Circula video falso de un pino navideño en Plaza Fórum Culiacán; detector de IA confirma alteración

Un video que muestra un supuesto pino navideño gigante, que cae dentro de Plaza Fórum Culiacán, comenzó a circular en redes sociales durante este fin de semana, sin embargo, se trata de una pieza generada mediante inteligencia artificial.

La verificación se realizó con la herramienta Undetectable AI, cuyo resultado indica que la imagen tiene un 17 por ciento de probabilidad de ser real, es decir, que es altamente probable que haya sido creada con IA, de acuerdo con el mensaje mostrado en la plataforma: “This image is likely created by AI”.

En las imágenes se observa un árbol navideño con una forma irregular, inclinado y con una acumulación anormal de esferas, características que no corresponden a estructuras reales instaladas en espacios comerciales por motivos de estabilidad, seguridad y soporte físico. El árbol cae entre las personas provocando un daño en la estructura de la decoración, sin embargo, esto no es real.

Además, hay indicios visuales propios de ediciones con IA: deformación en la geometría del pino, distribución poco natural de las esferas, integración imperfecta con el entorno, iluminación inconsistente respecto al centro comercial, personas que no reaccionan al incidente y la fusión de algunas personas propia de una inteligencia artificial en desarrollo.