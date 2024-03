Desde este 11 de marzo, Ecuador está en la lista de países a los que no se les puede comprar ninguna de las 12 especies de tiburones y rayas que se encuentran protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites).

“Entendemos por qué Cites no retiró la recomendación de suspensión de comercio de tiburones”, dice Cely. En su opinión, el documento es deficiente y ratifica lo que ya aseguraba Cites en su primer informe: IPIAP “no tiene los recursos ni económicos ni técnicos, ni las facilidades para realizar su trabajo de manera específica y tecnificada”.

Para Cristina Cely, directora de la organización ambiental One Health Ecuador, el documento debía ser más específico e incluir datos como, por ejemplo, el estado de salud de cada especie de tiburón y raya, la ubicación espacial y otros detalles que son necesarios para entender el impacto que tiene la pesca incidental de estas especies.

La razón de esta última petición es que, según la norma ecuatoriana, solo se pueden comercializar tiburones que hayan sido pescados incidentalmente. El problema, es que por ahora no existe un límite o porcentaje máximo que pueda ser considerado pesca incidental. Así, debido a ese vacío, miles de tiburones continúan siendo capturados y comercializados bajo la excusa de la incidentalidad, aseguran los expertos.

Además del informe de porcentajes máximos de permisibilidad de incidencia de tiburones, Ecuador también entregó tres Dictámenes de Extracción no Perjudicial (DENP). Estos son estudios científicos sobre las poblaciones de animales y plantas que los países deben realizar si es que desean exportar especies que están protegidas por la Cites. Si tienen resultado positivo, la especie podrá ser exportada; si no, su comercialización estará prohibida. Pero además, para conservar efectivamente las especies, no basta que los DENP sean positivos, sino que deberían determinar un límite de cuántos animales pueden exportarse. Contar con un DENP positivo es obligatorio e indispensable para poder comercializar especies enlistadas en Cites, sin embargo, en este caso, durante los últimos años “el país ha incumplido en varias ocasiones el Artículo IV de Cites”, que exige permisos de exportación para las especies que se encuentran protegidas por este Convenio, asegura Hugo Echeverría, abogado especializado en temas ambientales.

Según se lee en la notificación de Cites, además del informe de porcentajes y los DENP, Ecuador también hizo llegar información sobre la legislación y reglamentación nacional aplicable que constituyen la base para la formulación de los dictámenes de adquisición legal (DAL). Estos últimos corresponden a documentos que aseguran que la Autoridad Administrativa del Estado que exporta, en este caso Ecuador, haya verificado que el espécimen no fue obtenido de manera ilegal.

Respecto de estos documentos e información, Cites respondió en su notificación que los analizó detalladamente y concluyó que: “algunas medidas, en particular con respecto a los DENP, deberían desarrollarse más”.

Esto último tampoco sorprendió a los científicos y conservacionistas en Ecuador que ya habían advertido, cuando el IPIAP dio a conocer en febrero la elaboración de nuevos DENP, que dichos estudios no fueron puestos a disposición de la ciudadanía. “Se sabe que hay DENP, pero no se sabe en qué consisten, no se sabe el contenido”, dijo Echeverría en ese momento.