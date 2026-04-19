$!Colombia autorizó la eutanasia a hipopótamos: ¿Cuál ha sido el impacto de esta especie invasora en la biodiversidad?

En un nuevo intento por controlar la reproducción de los hipopótamos, especie invasora en Colombia, el Gobierno autorizó un plan de eutanasia para cerca de 80 ejemplares. La medida busca frenar el crecimiento de esta población que podría alcanzar los 500 individuos en 2030. Compartimos cinco lecturas para entender cuál ha sido su impacto en los ecosistemas y la biodiversidad del país:

Río Magdalena: el paraíso en donde se multiplicaron los cuatro hipopótamos de Pablo Escobar en Colombia En Colombia, cuatro hipopótamos fueron traídos por el narcotraficante Pablo Escobar en la década de los ochenta. Desde entonces, esta especie invasora se ha expandido sin control en la cuenca media del río Magdalena. Su presencia impacta gravemente los ecosistemas y biodiversidad del país.

“El manejo de los hipopótamos en Colombia debe ser con la razón y no con el corazón” | Entrevista a Germán Jiménez Germán Jiménez, investigador de la Pontificia Universidad Javeriana, señala que el excremento de los hipopótamos contamina la cuenca del río Magdalena. En grandes cantidades esa materia orgánica afecta la calidad del oxígeno en el agua, lo que puede causar la muerte de peces, además de transmisión de enfermedades a humanos. Estos grandes mamíferos también alteran la estructura física del río. Los hipopótamos son “ingenieros de cuencas” y con su peso transforman estos espacios al caminar y moverse sobre ellos. Eso puede terminar afectando a especies locales en peligro como el manatí del Caribe.

“Espero que en 2022 el gobierno declare al hipopótamo como especie invasora en Colombia”: Nataly Castelblanco | ENTREVISTA En esta entrevista, la bióloga Nataly Castelblanco habló sobre los riesgos de la expansión de los hipopótamos en el país y la necesidad de tomar acciones inmediatas respecto a este tema. “Es una especie carismática y eso ha impedido implementar eficientes acciones de control, además que es la especie invasora más grande del planeta, en términos de biomasa”, dice.

Colombia autoriza plan de eutanasia para controlar población invasora de 80 hipopótamos Esta semana, el Gobierno de Colombia autorizó un plan de eutanasia para cerca de 80 hipopótamos. Se trata de una medida que se ha discutido por años en el país. El plan implica la eutanasia química con una inyección y la física, que se realizará con disparo de rifle por un tirador certificado. La ministra de Ambiente, Irene Vélez, explicó que las medidas serían implementadas en el segundo semestre del año.