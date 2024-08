Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), tan sólo en 2022 casi 32 millones de nuevos desplazamientos internos ocurrieron por peligros relacionados con el clima. La cifra podría aumentar a 216 millones de personas hacia el 2050 si no se adoptan acciones climáticas específicas.

Como ella, desde hace tiempo, científicos y líderes alrededor del mundo se esfuerzan por convencer a los tomadores de decisiones y ciudadanos del planeta que la crisis climática no es un problema del futuro. “El cambio climático ya está aquí. Es aterrador y es sólo el principio”, dijo el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, cuando en julio del año pasado la Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó que se estaba viviendo el mes más caluroso jamás registrado. Ni Guterres ni la OMM en ese momento sabían que un nuevo récord se alcanzaría en junio de 2024.

La información es alarmante. Por primera vez, aunque aún de manera temporal, el planeta supera el umbral establecido en el Acuerdo de París que es, justamente, impedir que la temperatura global aumente por sobre los 1,5 °C, con respecto a los niveles que había antes de que iniciara la revolución industrial. No superar esa brecha es fundamental para evitar que los impactos de la crisis climática se intensifiquen aún más y la Tierra continúe siendo el lugar que conocemos y habitamos hoy.

En la comunidad de Aurea Sánchez Hernández, que fue el hogar de más de 200 personas, hoy sólo quedan 12 familias. En Colombia, miembros de una comunidad indígena wayúu de La Guajira también viven desplazados, lejos de su tierra, porque el mar no deja de avanzar. En Panamá, ya comenzó el traslado a tierra firme de toda la población de una isla que se proyecta quedará sumergida bajo el agua. En Puerto Rico, el aumento en el nivel del mar y el incremento en la fuerza de los ciclones tienen en vilo a todo un municipio. En Guatemala, el océano avanzó una noche y se tragó varias tumbas y féretros del cementerio de Iztapa. Los ataúdes se perdieron entre las corrientes y un olor fétido cubrió la playa durante semanas.

“Perder el objetivo del 1,5 °C implica que se supere ese umbral por un período prolongado y eso no ha ocurrido”, asegura la climatóloga colombiana Paola Arias, profesora de la Escuela Ambiental de la Universidad de Antioquia.

“Las últimas cifras lamentablemente ponen de relieve que superaremos el nivel de 1,5 °C de forma temporal y con una frecuencia cada vez mayor, mensualmente”, dijo la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo. La situación es preocupante, aunque Saulo destacó que ello no significa que sea imposible alcanzar la meta propuesta en el Acuerdo de París.

Debido a que gran parte de ese calor —el 90%— es absorbido por los océanos, una de las consecuencias que ha traído el aumento de la temperatura es, precisamente, el calentamiento del mar. Eso ha provocado, entre otras cosas, un aumento en su nivel global.

De hecho, según la OMM, el nivel del océano alcanzó en 2023 un máximo histórico. El organismo precisa que en la primera década del registro por satélite —entre 1993 y 2002— la tasa de aumento del nivel del mar era de 2,13 mm anuales. Esa tasa, en los últimos 10 años —entre 2014 y 2023—, pasó a ser de 4,77 mm anuales.

Detrás de este fenómeno hay principalmente dos razones, asegura Carlos del Castillo, jefe del Laboratorio de Ecología Oceánica del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la Nasa: por un lado, las elevadas temperaturas están derritiendo el hielo sobre la tierra, añadiendo más agua al océano; por otro, “cuando el agua se calienta, se expande y ocupa más volumen”, explica el científico.

Según la Nasa, desde 1880, el nivel del mar global ha aumentado 20 centímetros lo que “no es poco, es bastante”, dice del Castillo. Además, para el 2100, se proyecta que aumente entre 30 y 122 centímetros más. “Cuando ya estamos hablando de 30 centímetros, eso se transporta tierra adentro significativamente. Cuando uno derrama un vaso de agua, el agua no se queda derramada ahí, en el mismo sitio, sino que se expande, ese es el problema”, explica el experto.

Más información para la toma de decisiones

Monitorear el aumento en el nivel del mar no es tarea fácil, sobre todo porque no ocurre de manera homogénea a lo largo y ancho de todo el globo. “El océano es sumamente complejo”, dice del Castillo, entre otras cosas porque no es un elemento estático. “La Tierra gira sobre su eje y eso mueve agua de un lugar a otro”.

Para observar el aumento del nivel del mar, la Nasa ha elaborado diferentes herramientas que, además, permiten a la población no científica hacer seguimiento de la situación. En una de ellas, un mapa muestra puntos azules distribuidos en todo el mundo. Cada uno de esos puntos corresponde a estaciones de monitoreo que los científicos han instalado. Al pinchar sobre ellos, la herramienta arroja los milímetros que, en promedio, aumenta anualmente el océano en ese lugar.

En Luisiana, Estados Unidos, cerca de la desembocadura del río Misisipi, el aumento del nivel del mar supera los ocho milímetros al año, muy por encima del promedio mundial. El jefe del laboratorio de ecología oceánica de la Nasa asegura que, en ese caso puntual, se trata de una combinación del aumento en el nivel del mar con el hundimiento del terreno debido, en gran parte, a que el río Misisipi está canalizado. “Cuando los ríos se canalizan, se eliminan las inundaciones estacionales que normalmente ocurren cuando llueve mucho. Esas inundaciones depositan sedimentos sobre el terreno que le añaden altura a la tierra, por lo que eliminarlas contribuye a que el terreno se vaya hundiendo”, explica el experto.